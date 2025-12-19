UnitedHealth odhaľuje nedostatky v auditoch, sľubuje reformy a väčšiu transparentnosť

- UnitedHealth zverejnil nezávislé posudky, ktoré poukazujú na pretrvávajúce problémy v auditoch a riadení starostlivosti.
- Spoločnosť plánuje približne 20 nápravných opatrení, vrátane revízie klinických auditov a centrálneho riadenia pravidiel.
- Firma čelí tlaku regulátorov a právnym problémom, vrátane vyšetrovania zo strany FTC a Ministerstva spravodlivosti.
- CEO Hemsley prisľúbil ďalšie kroky k transparentnosti, vrátane zverejnenia nových prehľadov v budúcom roku.
Americký zdravotnícky gigant UnitedHealth Group zverejnil prvé nezávislé posudky svojich obchodných praktík, ktoré opisujú vnútorné politiky firmy ako „robustné“, ale zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, najmä v oblastiach, ktoré dlhodobo priťahujú pozornosť regulátorov a verejnosti.
Správy vypracované FTI Consulting a Analysis Group boli prezentované ako prvý krok k vyššej transparentnosti, ktorú firma prisľúbila po prudkom prepade zisku a ceny akcií – tie sú v roku 2025 nižšie o 35 %. Predseda predstavenstva Stephen Hemsley, ktorý sa tento rok vrátil aj do funkcie CEO, prisľúbil vypracovanie týchto posudkov už na júnovom valnom zhromaždení ako súčasť snahy „získať späť dôveru akcionárov.“
Správy prinášajú konkrétne poznatky, aj keď sú napísané technickým jazykom konzultantov a nejde o právne audity. UnitedHealth však uviedol, že na ich základe podniká takmer dve desiatky konkrétnych krokov, vrátane aktualizácie a centralizácie interných pravidiel.
FTI Consulting vo svojej analýze zistil, že poisťovacia divízia UnitedHealthcare mala v niektorých prípadoch opakované nedostatky a nevyriešené problémy v rámci regulačných auditov, najmä v oblasti schvaľovania starostlivosti (prior authorization), ktorá je častým zdrojom frustrácie pre lekárov aj pacientov. UnitedHealth v reakcii prisľúbil prehodnotenie všetkých klinických auditných zistení a nápravu.
Ďalšie posudky sa zamerali na rizikové hodnotenie pacientov v programe Medicare, ktoré priamo ovplyvňuje výšku štátnych platieb firme, a tiež na fungovanie divízie Optum Rx, ktorá spravuje zľavy a rabaty od farmaceutických spoločností.
Spoločnosť je zároveň pod tlakom Federálnej obchodnej komisie (FTC), ktorá spolu s ďalšími dvoma konkurentmi vyšetruje praktiky v oblasti lekárenských benefitov, a čelí aj trestnému a civilnému vyšetrovaniu zo strany Ministerstva spravodlivosti USA.
Aj keď recenzie nie sú právnymi auditmi, UnitedHealth tvrdí, že je v otázke transparentnosti otvorenejší ako konkurencia. CEO Hemsley oznámil, že ďalšie posudky budú zverejnené v roku 2026.
Graf UNH.US (D1)
Akcie spoločnosti UnitedHealth Group sa aktuálne obchodujú na úrovni 328,10 USD, pričom sa cena pohybuje medzi kĺzavými priemermi SMA 100 (325,23 USD) a EMA 50 (332,43 USD). Tento vývoj odzrkadľuje neistotu trhu. RSI sa nachádza tesne pod neutrálnou úrovňou 50, čo naznačuje miernu prevahu predajného tlaku, no bez známok prepredanosti. Prerazenie nad EMA 50 by mohlo otvoriť cestu k rastu smerom k 340–350 USD. Naopak, pokles pod SMA 100 by znovu potvrdil slabosť a možnosť otestovania novembrových miním pod 310 USD.
Zdroj: xStation5
