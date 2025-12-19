US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom

Piatkové otvorenie trhov pred sviatkami prebieha vo veľmi pozitívnej atmosfére, pričom hlavné indexy Wall Street zaznamenávajú výrazné zisky. S&P 500 sa pohybuje okolo úrovne 6800 bodov, so ziskom približne 0,7 %, zatiaľ čo Nasdaq rastie o 1 %, čo odráža postupný návrat apetítu po riziku po nedávnych výkyvoch na trhoch. Zisky sú široko rozložené, bez známok paniky či prudkých obratov, čo naznačuje, že investori čoraz viac akceptujú nové „post-Fed“ prostredie úrokových sadzieb a inflácie a postupne si zvykajú na súčasnú trhovú volatilitu.
Po nedávnom zasadnutí Fedu a sérii makroekonomických údajov – vrátane nižšej než očakávanej inflácie – sa situácia upokojuje. Tieto udalosti posilnili očakávania možného znižovania sadzieb v roku 2026 a pozornosť trhu sa opäť presúva od menovej politiky ku korporátnym fundamentom a výhľadu tržieb. Zároveň volatilita súvisiaca s dnešnou rekordnou expiráciou derivátov zostáva pod kontrolou, čo ďalej podporuje stabilnú a usporiadanú seansu a zvyšuje pocit istoty investorov pred sviatočnou prestávkou.
Zdroj: xStation5
Futures na S&P 500 (US500) prudko rastú po dynamickom prerazení po niekoľkých dňoch konsolidácie a predchádzajúcej korekcii, čo naznačuje návrat kupujúcich na trh. Ceny sa posunuli nad kĺzavé priemery EMA s periódami 25, 50 a 100, ktoré začínajú smerovať nahor, čím poskytujú pevný základ pre aktuálny rastový pohyb a posilňujú pozíciu býkov. RSI rastie smerom k vyšším hodnotám, no stále zostáva pod klasickou prekúpenou zónou, čo signalizuje, že trh má ešte priestor na rast bez známok prehriatia. Po sérii lokálnych miním trh vytvára postupne vyššie minimá, a prerazenie nad nedávne lokálne maximá otvára cestu k testu ďalších rezistencií v oblasti tohtotýždňových maxím.
Zdroj: xStation5
Firemné správy
-
Akcie CoreWeave (CRWV.US) rastú o viac ako 10 % po obnovení odporúčania „kupovať“ zo strany Citi, ktorá síce znížila cieľovú cenu na 135 USD (z predchádzajúcich vyše 190 USD), no zdôraznila veľmi silný dopyt a dobrú viditeľnosť dostupnej výpočtovej kapacity. Kapacita je prakticky vypredaná až do roku 2026 a rokovania so zákazníkmi už smerujú do roku 2027. Podľa analytikov krátkodobé meškania nemenia pozitívny výhľad a rast firmy by sa mal v roku 2026 zrýchliť.
-
Akcie Palo Alto Networks (PANW.US) rastú po oznámení rozšíreného partnerstva s Google Cloud v reakcii na rastúci počet kybernetických útokov zameraných na AI systémy a cloudovú infraštruktúru. Podľa najnovšej správy spoločnosti takmer všetky oslovené firmy zažili za posledný rok útok na AI prostredie a viac ako štyri z desiatich zaznamenali nárast útokov na API rozhrania. Nové partnerstvo má zabezpečiť komplexnú ochranu AI riešení vo všetkých fázach – od vývoja až po prevádzku v Google Cloud.
-
Akcie Nike (NKE.US) dnes klesajú približne o 10 %, aj keď spoločnosť prekročila očakávania tržieb aj zisku za druhý fiškálny štvrťrok. Reakcia investorov naznačuje, že krátkodobé prekonanie odhadov stráca na význame, pričom pozornosť sa sústreďuje na klesajúce marže, slabosť v Číne a absenciu presvedčivého plánu obratu. Predaje boli udržané najmä návratom k veľkoobchodným kanálom, no na úkor ziskovosti – hrubá marža prudko klesla na 40,6 %, ovplyvnená clami a agresívnymi zľavami pri znižovaní zásob. Čína zaznamenala výrazne slabý výkon, s dvojciferným poklesom tržieb a pretrvávajúcim tlakom na marže.
-
Akcie NANO Nuclear Energy (NNE.US) dnes rastú približne o 2 % po oznámení výsledkov a pláne urýchliť vývoj reaktora KRONOS MMR. Spoločnosť má silnú hotovostnú pozíciu a vedenie plánuje čoskoro podať žiadosť o stavebné povolenie, pričom pokračuje v licenciách.
