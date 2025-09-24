Akcie Alibaba prudko rastú po ohlásení masívnych investícií do umelej inteligencie

Akcie čínskej technologickej skupiny Alibaba zaznamenali výrazný nárast po tom, čo spoločnosť oznámila rozšírenie svojich investícií do umelej inteligencie (AI) a predstavila svoj najvýkonnejší jazykový model doteraz — Qwen3‑Max s viac ako 1 biliónom parametrov.
Na každoročnej technologickej konferencii Alibaba odhalila plány na zvýšenie výdavkov na AI nad rámec už avizovaných 53 miliárd USD počas troch rokov. Okrem toho oznámila rozšírenie svojich dátových centier vo Francúzsku, Holandsku a Brazílii ako súčasť globálnej expanzie cloudovej infraštruktúry.
Reakcia investorov bola okamžitá: akcie obchodované v USA vyskočili približne o 9 %, zatiaľ čo tie v Hongkongu narástli o podobné percento — na najvyššie úrovne za posledné štyri roky. Zdroj: xStation5
Náladu na trhu podporil aj návrat investorky Cathie Wood, ktorá po prvýkrát od roku 2021 opäť nakúpila akcie Alibaba v hodnote vyše 16 miliónov USD prostredníctvom svojich fondov ARK. Analytici Bank of America zároveň zvýšili cieľové ceny, pričom zdôraznili silnú pozíciu firmy v AI sektore.
Strategický obrat v smerovaní firmy
Spoločnosť týmto krokom ukazuje, že nechce zostať len dominantným hráčom v oblasti e‑commerce a cloudu. Masívna AI expanzia a nový model Qwen3‑Max predstavujú vstup medzi najväčších globálnych hráčov v oblasti umelej inteligencie.
Kooperácia s Nvidiou, ktorá už bola oficiálne potvrdená, prinesie prepojenie AI s robotikou, fyzickými zariadeniami a rozsiahlym trénovaním modelov. Alibaba tak buduje silný technologický ekosystém s ambíciou konkurovať svetovým lídrom.
Riziká a potenciálne hrozby
Aj keď trh reagoval pozitívne, strategická transformácia nesie viaceré riziká. Výstavba infraštruktúry v rôznych krajinách si vyžaduje precízne riadenie — hrozia meškania, vysoké náklady alebo regulačné obmedzenia, najmä v kontexte geopolitického napätia.
Konkurencia v AI je extrémne silná. Alibaba bude musieť nielen vyvíjať kvalitné modely, ale aj zabezpečiť rýchlu a efektívnu monetizáciu. Inak môže dôvera investorov rýchlo ochladnúť.
Ďalšou výzvou je regulačné prostredie v Číne aj v zahraničí, ktoré môže obmedziť niektoré AI aplikácie alebo cezhraničné dátové operácie.
Výhľad a čo sledovať ďalej
Najbližšie kvartály ukážu, či Alibaba dokáže premeniť AI expanziu na reálne príjmy. Dôležité bude, ako sa budú vyvíjať príjmy z cloudu a reklamy, a či postačia na pokrytie rozsiahlych investícií.
Zásadné bude aj sledovať, ako na kroky Alibaba zareagujú konkurenti ako Tencent, Baidu, OpenAI či Amazon. Tieto firmy môžu prísť s vlastnými expanziami alebo agresívnejšou stratégiou.
Alibaba stavila na AI všetko — zatiaľ s pozitívnym ohlasom. Či z tejto stávky vznikne dlhodobý úspech alebo len dočasné nadšenie, ukáže až čas.
