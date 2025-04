Akcie AngloGold Ashanti výrazne vzrástli vďaka rastu ceny zlata

Zvýšené cieľové hodnotenie od analytikov: Dňa 4. apríla 2025 Royal Bank of Canada zvýšila cieľovú cenu pre akcie AngloGold Ashanti z 39 USD na 41 USD a zachovala odporúčanie „outperform“, čo naznačuje potenciál rastu o 23,75 %.

Zvýšený inštitucionálny záujem: Spoločnosť Raymond James Financial Inc. oznámila 9. apríla 2025 novú investíciu do AngloGold Ashanti vo forme nákupu 17 573 akcií v hodnote približne 406 000 USD, čo naznačuje rastúcu dôveru medzi inštitucionálnymi investormi.