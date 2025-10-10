Akcie Applied Digital posilnili o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a novej AI zmluve

-
Akcie Applied Digital vzrástli o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a podpise 15‑ročnej zmluvy s CoreWeave.
-
Firma plánuje expanziu až na 1 GW výpočtovej kapacity do roku 2030.
-
Riziká zahŕňajú vysoké ocenenie, konkurenciu a potrebu ziskovosti.
-
Akcie Applied Digital vzrástli o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a podpise 15‑ročnej zmluvy s CoreWeave.
-
Firma plánuje expanziu až na 1 GW výpočtovej kapacity do roku 2030.
-
Riziká zahŕňajú vysoké ocenenie, konkurenciu a potrebu ziskovosti.
Spoločnosť Applied Digital (NASDAQ: APLD) dnes zaznamenala rast akcií o približne 26 %, a to vďaka silným hospodárskym výsledkom a podpísaniu významnej zmluvy na prenájom AI infraštruktúry.
Zdroj: xStation5
Finančné ukazovatele
V prvom fiškálnom štvrťroku 2026 dosiahla firma tržby 64,2 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 84 %. Výsledky prekonali očakávania analytikov.
Zisk na akciu (upravený) bol -0,03 USD, čo je strata, ale menšia než sa očakávalo – čo trh vnímal pozitívne.
Hlavný impulz: prenájom pre CoreWeave a expanzia kampusu
Akcie posilnili najmä vďaka novej zmluve so spoločnosťou CoreWeave, ktorá si prenajme 150 megawattov výpočtového výkonu v kampuse Polaris Forge 1 v Severnej Dakote. Celková hodnota výnosov z tejto dohody by mala dosiahnuť až 11 miliárd USD počas 15 rokov.
Applied Digital zároveň plánuje rozšírenie kapacít a do roku 2030 chce na tomto mieste prekročiť hranicu 1 gigawattu.
Reakcia analytikov a ocenenie
Analytici v reakcii na výsledky zvýšili svoje cenové odhady. Roth Capital zvýšil cieľ z 43 na 56 USD, Northland Capital očakáva 40 USD.
Niektorí experti ale varujú, že akcie sú vysoko ocenené – firma sa obchoduje s EV/tržby násobkom viac ako 34×, čo je nad úrovňou konkurencie.
Riziká a úvahy
-
Tlak na ziskovosť: Firma ešte negeneruje zisky a marže sú pod tlakom.
-
Realizačné riziko: Úspech závisí od výstavby, prevádzky a nových klientov.
-
Vysoké ocenenie: Trh očakáva agresívny rast – ak nenastane, hrozí korekcia.
-
Silná konkurencia: Trh s AI dátovými centrami sa rýchlo rozrastá.
Výhľad
Applied Digital sa profiluje ako jeden z hlavných dodávateľov AI infraštruktúry. V nasledujúcich mesiacoch sa očakáva ďalšie oznamovanie nájomcov, pokračovanie výstavby a zameranie na efektivitu a ziskovosť.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Goldman Sachs zvyšuje sentiment voči akciám Estée Lauder 💡
Airbus zvyšuje tempo výroby: Cieľ 820 lietadiel v roku 2025 a dohoda so Spiritom na obzore
JPMorgan spúšťa bezpečnostný investičný plán za 10 miliárd USD v rámci podpory americkej suverenity
Goldman Sachs čelí vlne odchodov seniorných bankárov napriek rastu megadealov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.