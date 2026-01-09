Pandora varuje pred slabšími tržbami – americkí spotrebitelia brzdia rast

- Pandora znížila výhľad rastu tržieb na 6 % kvôli slabej spotrebiteľskej dopytu v USA.
- 4. kvartál priniesol 4 % organický rast a EBIT maržu na úrovni 33,5 %.
- Spoločnosť plánuje znižiť expozíciu voči komoditám a novú stratégiu predstaví vo februári.
- Akcie zareagovali poklesom o 5,7 %, analytici zostávajú skôr neutrálni.
- Pandora znížila výhľad rastu tržieb na 6 % kvôli slabej spotrebiteľskej dopytu v USA.
- 4. kvartál priniesol 4 % organický rast a EBIT maržu na úrovni 33,5 %.
- Spoločnosť plánuje znižiť expozíciu voči komoditám a novú stratégiu predstaví vo februári.
- Akcie zareagovali poklesom o 5,7 %, analytici zostávajú skôr neutrálni.
Dánsky šperkársky gigant Pandora zverejnil predbežné výsledky za štvrtý kvartál 2025, ktoré naznačujú organický rast tržieb len o 4 % a EBIT maržu približne 33,5 %. Spoločnosť zároveň znížila celoročný výhľad organického rastu na 6 %, čo je menej ako pôvodne očakávaných 7–8 %. Na výsledky negatívne vplýval najmä slabý spotrebiteľský sentiment v Severnej Amerike, ktorý Pandora označila za kľúčový problém záveru roka.
Spoločnosť sa opiera o nákladovú disciplínu a silné hrubé marže, ktoré jej pomohli vyrovnať sa s výkyvmi cien komodít, menovými kurzami a colnými bariérami. Z regionálneho pohľadu Pandora uvádza silný rast v Španielsku a Poľsku, zatiaľ čo výkonnosť v Taliansku a Latinskej Amerike zaostávala.
Za celý štvrtý kvartál Pandora očakáva tržby 11,9 miliardy DKK a prevádzkový zisk približne 4 miliardy DKK, čo približne zodpovedá očakávaniam trhu. Celoročná EBIT marža by mala byť na úrovni 24 %, v súlade s predchádzajúcou prognózou.
Akcie Pandory po zverejnení výsledkov oslabili o 5,7 % a obchodovali sa okolo 676,40 DKK, pričom medián cieľovej ceny analytikov je 828 DKK, teda o 22,4 % vyššie. Investori zostávajú opatrní – priemerné odporúčanie je „držat“, hoci takmer polovica analytikov stále odporúča titul „kúpiť“.
Pandora oznámila, že 5. februára 2026 zverejní kompletné výsledky za rok 2025 a zároveň predstaví nové strategické priority pre rok 2026, vrátane plánov na zníženie expozície voči cenám komodít, ktoré majú chrániť marže v náročnom globálnom prostredí.
Graf PNDORA.DK (D1)
Akcie spoločnosti Pandora sa aktuálne obchodujú za 637,40 DKK, čo znamená návrat k minimám z konca septembra 2025. Technický obraz je výrazne negatívny – cena sa dlhodobo drží pod kĺzavými priemermi EMA 50 (741,88 DKK) a SMA 100 (802,17 DKK), ktoré smerujú nadol, čo potvrdzuje pretrvávajúci klesajúci trend. RSI osciluje okolo hodnoty 30,4, čo naznačuje prepredané podmienky a možnosť krátkodobého technického odrazu, avšak bez fundamentálnej zmeny sentimentu ostáva riziko ďalšieho poklesu vysoké.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Alphabet predbehol Apple a stáva sa druhou najcennejšou spoločnosťou na svete
OneStream za 6,4 miliardy USD mení vlastnícku štruktúru a posilňuje AI stratégiu pre financie
Meta stavia na jadrovú energiu ako základ pre rozvoj umelej inteligencie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.