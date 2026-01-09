Rio Tinto a Glencore otriasajú ťažobným trhom 🚨 Giganti rokujú o fúzii 🤝

- Akcie Glencore: Rastú o takmer 8 %.
- Akcie Rio Tinto: Klesajú o 1,7 %. Akcionári sa obávajú, že prevzatie Glencore bude drahé a komplikované.
- Cena medi: Dosahuje historické maximum – viac ako 13 000 USD za tonu.
- Dôležitý dátum: 5. februára 2026. Do tohto dátumu musí Rio Tinto verejne oznámiť, či skutočne podá ponuku na prevzatie Glencore. Ak sa stiahne, bude musieť čakať šesť mesiacov, kým opäť vstúpi do súťaže s iným konkurentom.
- Uhlie: Najväčší problém. Rio nechce uhlie, no Glencore je jedným z najväčších svetových producentov tepelného uhlia. Vyjednávači budú túto otázku riešiť ešte celé týždne.
- Konkurencia: BHP čaká v úzadí. Spoločnosť tiež chce rozšíriť svoje mediarske aktivity. Ak rokovania medzi Rio a Glencore zlyhajú, BHP môže zasiahnuť.
- Ťažobný sektor: Celý európsky ťažobný priemysel rastie vďaka tejto správe.
- Európsky komoditný index posilňuje a investori sa vracajú k ťažobným akciám.
Európske akciové trhy žijú špekuláciami o megafúzii. Rio Tinto (RIO.UK) a Glencore (GLEN.UK) obnovili rokovania o zlúčení, ktoré by vytvorilo najväčšiu ťažobnú spoločnosť na svete s hodnotou viac ako 200 miliárd USD. Ide o druhý pokus – prvý v roku 2024 stroskotal na sporoch o ocenenie. Teraz sú však podmienky priaznivejšie: meď láme rekordy (viac ako 13 000 USD za tonu) a celý sektor zažíva komoditné šialenstvo. Kľúčovým termínom pre celú transakciu je 5. február, do ktorého musí Rio potvrdiť ponuku alebo na šesť mesiacov ustúpiť.
Trh reaguje emotívne, ale asymetricky. Akcie Glencore v Londýne vystrelili až o 7,8 %, čo je najvyššia úroveň od júla 2024. Investori vnímajú Glencore ako výhodnú príležitosť – firma má najkvalitnejšie medené aktíva, plánuje zdvojnásobiť produkciu v priebehu desaťročia a bez medi nie je energetická budúcnosť. Naopak, Rio Tinto stráca 1,7–6,3 % v závislosti od burzy, čo odzrkadľuje obavy z riedenia akcií a nákladov na integráciu. Ťažobný sektor naprieč Európou profituje z kapitálových tokov, ktoré poháňajú nádeje na dohodu medzi oboma stranami.
Odborníci na trh sú rozdelení v názore, či je fúzia dobrý nápad.
Analytici Morgan Stanley v nej vidia veľký potenciál a odporúčajú nákup akcií oboch spoločností. Podľa nich by fúzia zdôraznila skutočnú hodnotu Glencore, ktorú trh podceňuje. Navyše by zlúčená spoločnosť bola výrazne viac orientovaná na meď – tento kov by tvoril 35 % tržieb, oproti súčasným 25 %. Naopak, banka Oddo BHF túto myšlienku kritizuje. Jej analytici tvrdia, že spojenie Rio a Glencore by bolo veľmi komplikované. Obávajú sa, že kultúry oboch firiem sú úplne odlišné a nemusia spolu fungovať. Taktiež ich znepokojuje uhlie – Glencore je jedným z najväčších svetových producentov uhlia, zatiaľ čo Rio tento segment pred rokmi opustilo.
Ďalším problémom by bolo schválenie fúzie v minimálne ôsmich krajinách, čo si vyžiada čas a nemalé náklady. Navyše, duálna štruktúra Rio Tinta komplikuje akciovú transakciu. Niektorí experti sa domnievajú, že výsledná dohoda bude menšia, než trh očakáva. Obchodná divízia Glencore, ktorá globálne obchoduje so surovinami, by bola nezvyčajným doplnkom pre Rio Tinto a mohla by byť ťažko integrovaná.
V pozadí číha konkurent – spoločnosť BHP (BHP.UK), ktorá tiež túži po väčšej expozícii voči medi. Ak sa rokovania medzi Rio a Glencore pretiahnu, BHP môže vstúpiť do hry a pokusí sa získať Glencore alebo jeho časti.
Nový generálny riaditeľ Rio Tinto, Simon Trott, práve nastupuje do funkcie. Táto fúzia bude jeho prvé veľké rozhodnutie, a investori pozorne sledujú, ako si poradí s tak vážnou otázkou. Šéf Glencore, Gary Nagle, naopak už roky neoficiálne tvrdí, že fúzia s Rio Tinto je najlogickejší obchod v celom ťažobnom priemysle.
Akcie Glencore otvorili dnešné obchodovanie rastovým gapom, pričom pri pohľade na **týždenný graf je zrejmé, že rozsah nedávnych ziskov – meraný RSI za posledných 14 týždňov – posunul hodnotu spoločnosti na najvyššie úrovne od roku 2022. To naznačuje, že investori sú aktuálne ochotní zaplatiť za akcie spoločnosti viac v očakávaní firemných správ a budúcich vyhliadok. Na druhej strane však treba mať na pamäti, že pri takomto prudkom raste môže prípadné sklamanie očakávaní viesť aj k rýchlej a symetrickej korekcii trhovej hodnoty smerom nadol.
Zdroj: xStation
