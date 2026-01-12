Akcie bánk klesajú, Trump žiada strop na kreditné karty

- Donald Trump požaduje ročný strop 10 % na kreditné karty, inak hrozí označením za porušenie zákona.
- Akcie Barclays klesli až o 4,8 %, Capital One stratila až 10 %.
- Kreditné karty sú kľúčovým biznisom viacerých veľkých bánk v USA.
- Trh reaguje na rastúci politický tlak na reguláciu spotrebiteľských úverov.
Americký prezident Donald Trump vyzval banky, aby do 20. januára obmedzili úrokové sadzby kreditných kariet na 10 %, a varoval, že nedodržanie tohto nariadenia bude považované za porušenie zákona. Táto výzva spôsobila pokles akcií bánk, ktoré sa výrazne podieľajú na tomto biznise.
Akcie Barclays klesli až o 4,8 % počas dopoludňajšieho obchodovania v Londýne, čo je najviac od októbra 2025. V predburzovom obchodovaní v USA Capital One stratil 10 %, American Express 4,9 %, Citigroup 4,3 %, JPMorgan 3 % a Wells Fargo 2,4 %.
Trump vo svojom vyhlásení uviedol, že niektoré banky účtujú až 30 % úrok, čo označil za neprijateľné: „Ľudia ani nevedia, že platia 30 %, jednoducho pracujú a splácajú.“
Úrokové sadzby kreditných kariet v USA zostávajú v posledných rokoch stabilne nad 20 % a stali sa predmetom legislatívneho tlaku naprieč celým politickým spektrom. Hoci boli predložené návrhy zákonov na ich obmedzenie, odvetvie sa dlho bránilo regulácii.
Barclays má v USA približne 20 miliónov zákazníkov kreditných kariet a v posledných rokoch expandoval, napríklad získal portfólio značky General Motors a prevzal karty GAP od Synchrony Financial. Banka nereagovala na žiadosť o komentár.
Graf BARC.UK (D1)
Akcie britskej banky Barclays prudko klesli a v súčasnosti sa obchodujú za 4,6785 GBP, čo predstavuje významnú červenú sviečku po období stabilného rastu. Napriek poklesu cena zostáva nad kľúčovými kĺzavými priemerkami – EMA 50 (4,4313 GBP) a SMA 100 (4,0789 GBP) – čo zatiaľ nenarušuje dlhodobý pozitívny trend. V krátkodobom horizonte však môže dôjsť k korekcii smerom k týmto priemerom. RSI je na úrovni 58,6, stále v neutrálnom teritóriu, ale naznačuje ochladenie nákupnej dynamiky.
Zdroj: xStation5
