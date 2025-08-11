Akcie Barrick Mining klesajú po strate kontroly nad baní v Mali 📊

Spoločnosť Barrick Mining Corporation (GOLD.US) dnes pred otvorením trhu zverejnila výsledky za 2Q25. Firma zaznamenala rast tržieb podporený pozitívnym trendom na trhu so zlatom, avšak výrazný pokles objemu predaja v dôsledku odpisu súvisiaceho so stratou kontroly nad baňou v Mali predstavuje silne negatívny signál.
Barrick oznámil tržby vo výške 3,68 miliardy USD, čo je medziročný rast o 16 %. Tento rast však nebol spôsobený vyšším objemom, ktorý medziročne klesol približne o -19 %. Prudký pokles súvisí s vylúčením bane Loulo-Gounkonto v Mali z konsolidácie výsledkov po tom, čo ju „dočasne“ prevzala vojenská junta vládnuca v Mali. Hoci spoločnosť stále vlastní 80 % podiel v bani, rozhodovací proces o prevádzke bol firme úplne odňatý, a preto musela podľa účtovných pravidiel vykázať odpis v hodnote 1,04 miliardy USD. Zároveň boli z výsledkov vylúčené aj objemy ťažby zlata z tejto bane, čo prispelo k poklesu predaja v 2Q25 na 770 tisíc uncí.
Aj keď ide o jednorazový náklad, vylúčenie môže pre firmu predstavovať významnú výzvu v nasledujúcich štvrťrokoch. Pri takmer 20 % poklese objemu predaja zlata zostáva hlavným faktorom výsledkov pozitívny cenový trend na trhu, ktorý síce zatiaľ nevykazuje známky obratu, avšak nemusí si udržať rovnakú dynamiku ako od začiatku roka.
Odpis bol trhom prijatý negatívne a prevážil nad solídnym 16 % medziročným rastom cash flow.
FINANČNÉ VÝSLEDKY ZA 2Q25
-
Upravený zisk na akciu: 0,47 USD (+46 % r/r); očak.: 0,46 USD
-
Tržby: 3,68 mld. USD (+16 % r/r); očak.: 3,68 mld. USD
-
Upravená EBITDA: 2,32 mld. USD
-
Reálna cena zlata za uncu: 3 295 USD
-
Predaj zlata: 770 tis. uncí (-19 % r/r); očak.: 791 971 uncí
-
Ťažba zlata: 797 tis. uncí; očak.: 800 082 uncí
-
Ťažba medi: 59 tis. ton (+37 % r/r)
-
Voľný cash flow: 395 mil. USD (+16 % r/r); očak.: 363 mil. USD
-
Kapitálové výdavky: 934 mil. USD (+14 % r/r)
Vzhľadom na stratu kontroly nad baňou v Mali nemôže spoločnosť naplno využiť príležitosti spojené s aktuálnym býčím trhom so zlatom. Napriek tomu treba pripomenúť, že kov sa aktuálne obchoduje blízko historických maxím a ťaží z rekordného dopytu zo strany fondov a centrálnych bánk, čo Barricku umožňuje zlepšovať predaj aj napriek poklesu objemu.
Barrick Mining Corp (1D)
Akcie Barrick Mining otvorili so stratou viac ako 5,5 %, avšak od začiatku seansy sme videli prevahu dopytu, ktorá posunula kotácie smerom k zmenšeniu cenového gapu. Dnešným výsledkom predchádzal býčí impulz z minulého týždňa, ktorý akciu vyviedol z miernej mesačnej konsolidácie v pásme 20,5–22 USD.
Zdroj: xStation
