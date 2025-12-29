Hyundai sa pravdepodobne nevráti do Ruska – možnosť spätného odkúpenia továrne končí

- Hyundai kvôli vojne a sankciám pravdepodobne nevyužije možnosť spätného odkúpenia ruskej továrne.
- Hyundai kvôli vojne a sankciám pravdepodobne nevyužije možnosť spätného odkúpenia ruskej továrne.
- Lehota na rozhodnutie uplynie v januári 2026, oficiálne rozhodnutie zatiaľ nepadlo.
- Továreň v súčasnosti vyrába pod značkou Solaris, nie pre Hyundai.
- Ruský automobilový trh dnes ovládajú čínske značky, západné firmy zostávajú mimo.
Juhokórejská automobilka Hyundai sa pravdepodobne nezapojí do spätného odkúpenia svojej bývalej továrne v Rusku, ktorú v roku 2024 predala miestnemu podniku AGR Automotive Group. Podľa zdroja agentúry Reuters firma nie je v pozícii, aby mohla možnosť odkúpenia využiť, a to najmä kvôli pokračujúcej vojne na Ukrajine a pretrvávajúcim sankciám zo strany Západu.
Továreň v Petrohrade, ktorú Hyundai prevádzkoval spolu s pridruženou značkou Kia, bola jednou z najväčších zahraničných investícií v ruskom automobilovom sektore. Výroba bola zastavená v marci 2022, mesiac po ruskej invázii na Ukrajinu. Následné západné sankcie paralyzovali dodávateľské reťazce a platobné toky, čím znemožnili ďalšie fungovanie závodu.
Hyundai predal závod za symbolických 140 000 wonov (cca 97 USD) s dvojročnou opciou na spätné odkúpenie. Táto lehota vyprší v januári 2026 a firma zatiaľ oficiálne nerozhodla, či ju využije. Interný zdroj však naznačil, že súčasná situácia návrat bráni: „Nie je to situácia, v ktorej by sme mohli akcie odkúpiť späť... vojna musí najprv skončiť.“
Nejde pritom o ojedinelý prípad. Iné automobilky, ako napríklad Mazda, už svoje právo na spätný odkup nevyužili. Ďalšie firmy ako Renault, Ford, Nissan či Mercedes-Benz majú podobné opcie s platnosťou do rokov 2027–2029, zatiaľ čo Toyota a Volkswagen svoje ruské aktivity predali bez akejkoľvek možnosti návratu.
Továrne bývalých západných výrobcov dnes slúžia najmä na montáž čínskych vozidiel, často pod ruskými značkami. Závod Hyundai momentálne vyrába autá pod značkou Solaris, čo bol kedysi populárny model juhokórejskej značky.
Hyundai a Kia patrili pred vojnou k dominantným zahraničným výrobcom v Rusku, kde v roku 2019 predali viac než 400 000 vozidiel, čo zodpovedalo približne 23 % trhu. Približne polovica tejto produkcie vznikala priamo v ruskom závode.
Dnes však ruskému trhu dominujú najmä čínske automobilky, ktoré v roku 2024 predali takmer 1 milión vozidiel z celkového objemu 1,57 milióna. Domáca produkcia sa síce mierne zotavuje, no pôvodná dominancia značiek ako Hyundai je nenávratne preč.
Graf HYUD.DE (D1)
Akcie spoločnosti Hyundai sa aktuálne obchodujú na úrovni 50,40 EUR a technicky zostávajú v klesajúcom trende. Cena sa nachádza pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (52,25 EUR) a SMA 100 (54,62 EUR), čo poukazuje na naďalej slabé technické nastavenie. RSI sa pohybuje na hodnote 43,0, teda stále pod neutrálnou hranicou, no mimo pásma prepredanosti, čo naznačuje, že akcie majú teoreticky priestor na rast, ale chýba jasný nákupný impulz.
Z pohľadu cenového vývoja akcie krátkodobo otestovali lokálne minimum pod úrovňou 48 EUR a odrazili sa späť nad 50 EUR, čo môže naznačovať snahu o stabilizáciu. Významným rezistentným pásmom bude oblasť okolo 52,25 EUR, kde sa nachádza EMA 50. Jeho prekonanie by bolo prvým signálom možného obratu trendu.
Zdroj: xStation5
