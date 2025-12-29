KKR sa usiluje o stiahnutie japonskej spoločnosti Yomeishu z burzy – začatie odkupu plánuje na január

- KKR získalo exkluzívne práva na rokovania o odkúpení Yomeishu a jej stiahnutí z burzy.
- Odkúpenie všetkých akcií by mohlo začať už v januári 2026, ak sa podarí dohodnúť podmienky so spoločnosťou Yuzawa KK (27,99 % podiel).
- Yomeishu vlastní hodnotné aktíva v Tokiu a Nagane a zvažuje privatizáciu už od začiatku roka.
- Očakáva sa, že rastúci vplyv aktivistov a reformy corporate governance povedú k ďalším podobným transakciám.
Americká investičná spoločnosť KKR & Co. získala exkluzívne vyjednávacie práva na odkúpenie všetkých akcií japonského výrobcu bylinných toník Yomeishu Seizo Co. a jeho následné stiahnutie z burzy. Podľa informácií agentúry Bloomberg plánuje KKR ukončiť rokovania o cene a ďalších podmienkach v priebehu januára 2026 a následne spustiť verejnú ponuku na odkúpenie akcií (tender offer).
Trhová hodnota Yomeishu aktuálne dosahuje približne 79 miliárd jenov (cca 506 miliónov USD). Zámerom KKR je získať 100 % akcií a spoločnosť previesť do súkromného vlastníctva.
Úspech transakcie však závisí od postoja hlavného akcionára – investičnej spoločnosti Yuzawa KK, ktorá vlastní 27,99 % akcií. Jej súhlas je kľúčový pre spustenie ponuky. Yuzawa získala tento podiel v marci tohto roka, keď ho odkúpila od farmaceutického koncernu Taisho Pharmaceutical Holdings.
Proces možného odkúpenia prebieha už dlhšie. Yomeishu si tento rok najalo ako finančného poradcu spoločnosť Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, aby vyhodnotila rôzne kapitálové stratégie vrátane možnosti privatizácie. Spoločnosť navyše vlastní významné aktíva – vrátane 11-poschodovej administratívnej budovy v prestížnej tokijskej štvrti Šibuja, kde sídli vedenie firmy, a veľký výrobný závod s maloobchodnými priestormi v prefektúre Nagano.
O Yomeishu prejavilo záujem viacero investičných fondov v dvoch kolách aukcie, no KKR bolo vybrané ako preferovaný partner. Ak rokovania s Yuzawou dopadnú pozitívne, ponuka by mohla byť realizovaná veľmi skoro.
Transakcia zapadá do širšieho trendu rastúcej aktivity private equity fondov v Japonsku, ktorý je poháňaný reformami v oblasti corporate governance a tlakmi aktivistických investorov. Tento trend v posledných rokoch silnie a očakáva sa jeho ďalšie pokračovanie.
Graf KKR.US (D1)
Akcie americkej investičnej spoločnosti KKR & Co. sa aktuálne obchodujú na úrovni 130,56 USD a po predchádzajúcom silnom raste vstúpili do fázy korekcie. Cena sa aktuálne udržiava pri úrovni 100-denného kĺzavého priemeru (SMA 100) – 130,76 USD, pričom EMA 50 sa nachádza mierne nižšie na 128,16 USD. Táto zóna okolo 128–131 USD tvorí kľúčovú technickú oblasť podpory, ktorá rozhodne o ďalšom smere vývoja. RSI dosahuje hodnotu 53,3, čo naznačuje neutrálne nastavenie trhu s miernym býčím náznakom.
Z cenového hľadiska došlo po dosiahnutí lokálneho maxima pri ~144 USD k výberu ziskov a plynulej korekcii, ktorá sa zatiaľ zastavila práve pri oblasti technických priemerov. Ak sa tejto zóne podarí udržať ako support, môže dôjsť k novému rastovému odrazu. Naopak, prieraz pod 128 USD by otvoril priestor na hlbšiu korekciu – potenciálne smerom k úrovniam okolo 121–123 USD.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.