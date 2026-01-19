Akcie Bayeru rastú

- Najvyšší súd USA prijal na prerokovanie odvolanie spoločnosti Bayer v prípade herbicídu Roundup.
- Akcie reagovali rastom až o 7,5 %, čo je najviac od začiatku decembra.
- Bayer dúfa v precedenčné rozhodnutie, ktoré by oslabilo tisíce ďalších žalôb.
- Napriek možnej výhre zostáva priestor pre nové právne stratégie žalobcov, no mimosúdne dohody by mohli byť pre Bayer výhodnejšie.
- Najvyšší súd USA prijal na prerokovanie odvolanie spoločnosti Bayer v prípade herbicídu Roundup.
- Akcie reagovali rastom až o 7,5 %, čo je najviac od začiatku decembra.
- Bayer dúfa v precedenčné rozhodnutie, ktoré by oslabilo tisíce ďalších žalôb.
- Napriek možnej výhre zostáva priestor pre nové právne stratégie žalobcov, no mimosúdne dohody by mohli byť pre Bayer výhodnejšie.
Akcie nemeckej farmaceutickej a chemickej spoločnosti Bayer AG dnes výrazne posilnili po tom, čo Najvyšší súd USA oznámil, že prijme na prerokovanie odvolanie spoločnosti v prípade týkajúcom sa herbicídu Roundup. Tento krok by mohol zásadne ovplyvniť desiatky tisíc ďalších žalôb, ktorým Bayer čelí kvôli údajným rakovinotvorným účinkom prípravku obsahujúceho glyphosát.
Súd sa bude zaoberať prípadom, v ktorom porota v štáte Missouri prisúdila žalobcovi odškodné vo výške 1,25 milióna USD z dôvodu, že Bayer (resp. Monsanto) údajne neupozornil na riziko rakoviny spojené s používaním Roundupu. Bayer dlhodobo trvá na tom, že prípravok je bezpečný a že národná legislatíva USA vylučuje potrebu varovaní, ktoré nie sú vyžadované federálnymi úradmi.
Akcie Bayeru reagovali na správu rastom až o 7,5 % počas ranného obchodovania vo Frankfurte, čo predstavuje najväčší intradenný nárast od začiatku decembra. Zároveň tým spoločnosť predĺžila rastovú sériu, vďaka ktorej sa jej akcie za posledných 12 mesiacov takmer zdvojnásobili.
Bayer od prevzatia spoločnosti Monsanto v roku 2018 za 63 miliárd USD čelí rozsiahlej vlne žalôb. Doteraz zaplatil vyše 10 miliárd USD na mimosúdnych vyrovnaniach a súdnych rozhodnutiach a vyčlenil ďalších 6 miliárd USD na budúce spory.
Podľa Markusa Mannsa, portfólio manažéra zo spoločnosti Union Investment, je rozhodnutie Najvyššieho súdu zásadným míľnikom, aj keď neznamená automatické ukončenie všetkých sporov. Výhra Bayeru by však mohla výrazne znížiť riziká a náklady spojené s ďalším právnym vývojom.
Po oznámení rozhodnutia zvýšili svoje cieľové ceny pre akcie Bayeru banky Bank of America a Morgan Stanley. Analytici okrem pozitívneho vývoja v litigácii poukazujú aj na sľubné výhliadky farmaceutickej divízie, najmä vďaka silným predajom liekov Kerendia (liečba obličiek) a Nubeqa (onkologické ochorenia).
Rozhodnutie Najvyššieho súdu sa očakáva do polovice roka 2026. Aj v prípade priaznivého výsledku pre Bayer však právne spory okolo Roundupu nemusia byť úplne ukončené – žalobcovia môžu zmeniť taktiku a zamerať sa napríklad na obvinenia z klamlivého marketingu.
Napriek tomu podľa analytikov veľká časť z približne 67 000 doposiaľ nevyriešených prípadov môže stratiť právny základ a mnohí žalobcovia pravdepodobne prijmú výhodné mimosúdne vyrovnanie, čo by Bayeru výrazne uľavilo.
Graf BAYN.DE (D1)
Akcie spoločnosti Bayer výrazne posilnili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 44,27 EUR. Cena sa pohybuje výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (35,07 EUR) a SMA 100 (30,78 EUR), čo naznačuje jasné býčie nastavenie. RSI (77,6) sa nachádza v zóne prekúpenosti, čo síce signalizuje silný nákupný záujem, ale zároveň varuje pred možnosťou krátkodobej konsolidácie alebo korekcie. Z technického hľadiska je priestor na rast stále otvorený, ale vzhľadom na prekúpené RSI nemožno vylúčiť krátkodobý výdych či návrat k niektorej z blízkych supportných hladín – napríklad oblasť okolo 41,50–42,00 EUR, prípadne až k EMA 50.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Meta Platforms prudko rastú po odporúčaní „Buy“ od Jefferies 📈
Akcie Old Republic International klesli o viac než 10 % po slabých výsledkoch
Akcie Regencell Bioscience vzrástli o vyše 25 %: špekulatívny rast pokračuje
US Open: Pokus o odraz na Wall Street 📈 Meta Platforms posilňuje o 3,5 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.