Akcie BP prudko rastú pre špekulácie o prevzatí, Shell naznačuje historickú dohodu 📌

Akcie BP na americkom trhu vystrelili až o 9,30 %, keď denník Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že Shell je v počiatočných rozhovoroch o akvizícii svojho londýnskeho konkurenta. Hoci žiadna dohoda zatiaľ nebola potvrdená a podmienky zostávajú nezverejnené, správa prichádza na pozadí rastúcich špekulácií, že BP – pod tlakom dlhodobo slabých výsledkov a aktivistického investora Elliott Management – by sa mohla stať cieľom prevzatia. Shell podľa dostupných informácií zvažuje výhody takejto dohody od mája, hoci hovorca zdôraznil, že firma zostáva zameraná na výkonnosť a zjednodušenie.

Ak by k akvizícii došlo, išlo by o jeden z najväčších obchodov v európskej histórii, ktorý by mohol vytvoriť európskeho ropného giganta schopného konkurovať americkým firmám ako ExxonMobil a Chevron. Spojená spoločnosť by produkovala takmer 5 miliónov barelov ropného ekvivalentu denne a dominovala by trhu so skvapalneným zemným plynom. Analytici však varujú, že takáto dohoda by bola mimoriadne nákladná – mohla by si vyžiadať 20 % prémiu nad aktuálnu valuáciu BP na úrovni 58 miliárd libier – a mohla by vyvolať protimonopolné obavy v oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt.

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: