Akcie Cameco dosiahli historické maximá po oznámení strategického partnerstva s USA

- Partnerstvo spoločností Cameco, Brookfield a Westinghouse s administratívou Donalda Trumpa potenciálne zahŕňa kontrakty v hodnote až 80 miliárd USD a posilňuje postavenie Cameco ako kľúčového dodávateľa uránu.
- Oznámenie vyvolalo eufóriu na trhoch a môže spustiť vlnu investícií do jadrovej energetiky v USA, z čoho môžu profitovať aj ďalší producenti uránu.
- Detaily financovania projektu zatiaľ nie sú známe, no zapojenie vlády USA do výstavby reaktorov AP1000 a AP300 vysiela silný politický signál podpory jadrovej energie.
Akcie Cameco Corp. vzrástli o ~22 % na nové historické maximum po oznámení strategického partnerstva s USA
Akcie spoločnosti Cameco Corp. dnes vzrástli približne o 22 % na nové historické maximum po tom, čo bolo oznámené strategické partnerstvo so Spojenými štátmi pod vedením administratívy Donalda Trumpa. Partnerstvo medzi Cameco, Brookfield a Westinghouse s Trumpovou administratívou predstavuje jeden z najstrategickejších krokov v americkej energetickej politike za posledné desaťročia. Signalizuje obrat smerom k moderným jadrovým technológiám a snahu o obnovenie domáceho jadrového priemyslu s využitím domácich zdrojov uránu. Pre Cameco to znamená nielen potenciálny kontrakt v hodnote 80 miliárd USD, ale aj potvrdenie jeho úlohy ako kľúčového dodávateľa paliva a technologického partnera v rámci novej americkej investičnej vlny.
Trhová eufória je dobre odôvodnená. Projekt môže spustiť dlhodobú investičnú vlnu, ktorá zvýši dopyt po uráne a vytvorí trvalý uptrend naprieč celým sektorom. Medzi prirodzených beneficientov patria spoločnosti ako NexGen, Denison, UEC a Energy Fuels, keďže trh očakáva renesanciu jadrovej energie a potrebu zabezpečiť dodávateľský reťazec.
Za zmienku stojí, že detaily financovania zatiaľ nie sú známe. Rozsah projektu bude závisieť od toho, či získa federálnu podporu alebo štátne záruky. Napriek tomu účasť vlády USA na výstavbe reaktorov Westinghouse predstavuje silný politický signál potvrdzujúci dlhodobú podporu jadrovej energie.
Ak dôjde k finálnemu uzavretiu dohody, mohla by otvoriť novú fázu rastu jadrového sektora, v ktorej by Cameco zohrávalo kľúčovú úlohu ako dodávateľ paliva aj ako súčasť stratégie energetickej bezpečnosti USA.
Zdroj: xStation5
