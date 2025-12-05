Bitcoin stráca 3 % 📉 Medvedí vlajkový pattern podľa technickej analýzy?

Bitcoin zaznamenáva pokles o 3 %, čiastočne v dôsledku krátkodobého oslabenia sentimentu na americkom akciovom trhu, kde hlavné indexy odovzdali časť predchádzajúcich ziskov. Na druhej strane neprišli žiadne správy, ktoré by priamo poškodili kryptomeny, čo naznačuje, že ide skôr o technický a cyklický pokles.
Pri pohľade na graf Bitcoinu vidíme potenciálny medvedí pattern vlajky, ktorý sa už dvakrát objavil počas poklesu z úrovne okolo 126 000 USD.
Ak cena prerazí smerom nadol a pattern potvrdí, môže potenciálny pokles dosiahnuť až 20 %, pričom cieľom by bola oblasť 69 000–70 000 USD, čo zodpovedá lokálnemu maximu pred halvingom v roku 2024. Naopak pohyb späť nad 95 000 USD by mohol tento pattern zneplatniť a zvýšiť pravdepodobnosť rastu smerom k 100 000 USD.
Bitcoin (H1, D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Väčšina kľúčových on-chain indikátorov aktuálne signalizuje medvedie momentum pre Bitcoin.
Zdroj: CryptoQuant
