Akcie CarMax klesajú o 12 % po oznámení odchodu CEO a slabom výhľade výsledkov

- CEO Bill Nash odchádza z CarMax po takmer 10 rokoch, jeho dočasným nástupcom bude David McCreight.
- Akcie klesli o viac než 12 %, pričom od začiatku roka stratili približne 50 %.
- Spoločnosť očakáva pokles tržieb a zisku v 3. kvartáli – výhľad EPS na úrovni 0,18–0,36 USD vs. očakávanie 0,70 USD.
- Medzi hlavné problémy firmy patrí nízky dopyt, zhoršená dostupnosť úverov a vysoké marketingové a personálne náklady.
- CEO Bill Nash odchádza z CarMax po takmer 10 rokoch, jeho dočasným nástupcom bude David McCreight.
- Akcie klesli o viac než 12 %, pričom od začiatku roka stratili približne 50 %.
- Spoločnosť očakáva pokles tržieb a zisku v 3. kvartáli – výhľad EPS na úrovni 0,18–0,36 USD vs. očakávanie 0,70 USD.
- Medzi hlavné problémy firmy patrí nízky dopyt, zhoršená dostupnosť úverov a vysoké marketingové a personálne náklady.
Spoločnosť CarMax, najväčší predajca ojazdených vozidiel v USA, oznámila, že dlhoročný generálny riaditeľ Bill Nash odstúpi ku koncu novembra. V reakcii na túto správu akcie klesli o viac než 12 %, pričom od začiatku roka stratili približne 50 % svojej hodnoty.
Nashov odchod prichádza v období, keď sa spoločnosť potýka s klesajúcim dopytom, vysokými nákladmi a stratou na zásobách, ktoré boli nakúpené za vyššie ceny počas predchádzajúceho rastu trhu. Oslabenie dopytu ešte zhoršuje situácia v úverovom sektore, kde prísnejšie podmienky sťažujú zákazníkom financovanie nákupu vozidiel.
Dočasným CEO bude David McCreight, člen predstavenstva so skúsenosťami z maloobchodu (napr. Lululemon). Firmu povedie, kým nebude vymenovaný nový trvalý generálny riaditeľ. Spoločnosť zároveň zverejnila veľmi slabý výhľad na 3. kvartál – očakáva pokles tržieb z predajní o 8–12 % medziročne a zisk na akciu len 0,18 až 0,36 USD, zatiaľ čo trh očakával 0,70 USD. Dôvodmi sú nižší dopyt, vyššie marketingové výdavky, náklady na výmenu vedenia a znižovanie zamestnancov.
Predseda predstavenstva Tom Folliard uviedol: „Usilujeme sa o to, aby bol nákup aj predaj vozidiel jednoduchý, transparentný a osobný – no naše nedávne výsledky tento potenciál nezohľadňujú. Je potrebná zmena.“
Graf KMX.US (D1)
Akcie CarMax sa aktuálne obchodujú za 35,78 USD a naďalej sa nachádzajú vo výraznom klesajúcom trende. Cena je hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (48,08 USD) a SMA 100 (55,95 USD), čo potvrdzuje dlhodobo negatívne technické nastavenie. RSI klesol na úroveň 24,1, čím sa dostal do pásma prepredanosti.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Trh na konci týždňa pokračuje v poklese
TPG predložila záväznú ponuku na jednotku Nexi v hodnote 1 miliardy eur
Newmont po akvizícii Newcrestu prepustil 16 % zamestnancov, reštrukturalizácia má znížiť náklady
CNH Industrial znižuje výhľad zisku – slabý dopyt a clá zrazili akcie o viac než 12 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.