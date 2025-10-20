Akcie Celcuity vystrelili o viac než 45 % po prelomových výsledkoch klinickej štúdie pri rakovine prsníka

-
Akcie Celcuity vzrástli o viac než 45 % po pozitívnych výsledkoch štúdie fázy III s liekom gedatolisib.
-
Klinické dáta ukázali výrazne dlhšie prežitie bez progresie oproti štandardnej terapii, najmä u pacientok bez mutácie PIK3CA.
-
Spoločnosť plánuje podať žiadosť o schválenie FDA koncom 2025, čo by mohlo znamenať prechod do komerčnej fázy.
-
Napriek rizikám zostáva Celcuity jedným z najperspektívnejších biotechnologických mien vo vývoji onkologických liekov.
-
Akcie biotechnologickej spoločnosti Celcuity Inc. (NASDAQ: CELC) vzrástli v pondelok o viac než 45 % po tom, ako firma oznámila sľubné výsledky klinickej štúdie fázy III a dokončenie náboru pacientok pre svoj hlavný liek gedatolisib. Silná reakcia investorov odráža rastúcu dôveru v potenciál spoločnosti priniesť prelomovú terapiu pre pacientky s pokročilou rakovinou prsníka.
Klinický míľnik a reakcia trhu
Rast akcií vyvolala aktualizácia prebiehajúcej štúdie VIKTORIA‑1, ktorá skúma účinnosť lieku gedatolisib u pacientok s hormonálne pozitívnou (HR+)/HER2‑negatívnou rakovinou prsníka. Spoločnosť oznámila ukončenie náboru a uverejnila predbežné výsledky s výrazným zlepšením v oblasti prežitia bez progresie ochorenia (PFS) oproti štandardnej terapii.
Trojkombinácia gedatolisib + fulvestrant + palbociclib dosiahla medián PFS 9,3 mesiaca oproti 2 mesiacom v kontrolnej skupine (pomerné riziko 0,24). Dvojkombinácia gedatolisib + fulvestrant dosiahla PFS 7,4 mesiaca. Údaje sú mimoriadne sľubné najmä u pacientok bez mutácie PIK3CA, čo predstavuje širšiu skupinu pacientok než cieľové populácie existujúcich liekov.
Po zverejnení výsledkov akcie Celcuity prudko vzrástli, pričom ich denný zisk presiahol 45 %. V júli už firma zaznamenala podobný nárast po predbežných dátach, čo potvrdzuje dlhodobý záujem investorov o program. Zdroj: xStation5
Strategické postavenie a potenciál lieku
Gedatolisib je tzv. pan‑PI3K/mTOR inhibítor, ktorý blokuje viac izoforiem PI3K aj mTOR komplexov. Tento široký mechanizmus zásahu by mohol lieku priniesť výhodu oproti existujúcim terapiám, ktoré pôsobia iba na nádory s mutáciou PIK3CA. Celcuity tak cieli na väčšiu populáciu pacientok.
Spoločnosť zároveň skúma využitie lieku aj v iných nádorových indikáciách, vrátane rakoviny prostaty a endometria. Žiadosť o registráciu u americkej FDA plánuje podať v štvrtom štvrťroku 2025, čo môže znamenať prechod z klinickej na komerčnú fázu vývoja.
Finančný a trhový kontext
Pred posledným rastom sa trhová kapitalizácia spoločnosti pohybovala okolo 500 až 600 miliónov USD. Po prudkom náraste sa Celcuity zaradila medzi výraznejšie stredne veľké biotechnologické firmy so sľubnými onkologickými projektmi.
Keďže spoločnosť zatiaľ negeneruje tržby, bude pravdepodobne potrebovať dodatočné financovanie na pokrytie regulačných a výrobných nákladov. Hoci riziká – od bezpečnostných dát až po komerčnú realizáciu – pretrvávajú, výsledky fázy III naznačujú, že gedatolisib má potenciál zásadne zmeniť liečbu HR+/HER2‑ rakoviny prsníka.
