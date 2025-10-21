Akcie Coca-Coly prudko rastú po prekonaní očakávaní analytikov 🚀

- Coca-Cola prekonáva očakávania trhu
- Spoločnosť rozširuje prevádzkovú maržu vďaka zvyšovaniu cien a prevádzkovej efektivite
Coca-Cola prekvapila trh výsledkami lepšími, než očakávali analytici, vrátane nárastu prevádzkovej marže. To spôsobilo, že akcie Coca-Coly na začiatku americkej seansy rastú o viac než 3 %.
Kľúčové údaje z výsledkov Coca-Coly za 3Q 2025:
Tržby: 12,455 miliardy USD, +5,1 % medziročne vs. 3Q 2024, +0,4 % nad konsenzom analytikov
EBIT: 3,982 miliardy USD, +8,5 % medziročne, +2,9 % nad odhadmi
Čistý zisk: 3,696 miliardy USD, +30,3 % medziročne, +10,3 % nad očakávaniami trhu
Coca-Cola rozširuje svoje marže
Výsledky Coca-Coly boli silné, so zlepšením značky Fuze Tea a rastom Powerade a BODYARMOR, ktoré získali podiel na trhu a rástli v objeme. Spoločnosť dokázala globálne zvýšiť objem predaja o 1 %, pričom v regióne EMEA až o 4 %. V kombinácii so 6% rastom cien dosiahla pozitívne výsledky a zvýšila EBIT maržu z 30,7 % v 3Q 2024 na 32 %, aj napriek vyšším výdavkom na reklamu, ktoré boli kompenzované vyššou efektivitou v iných oblastiach.
Hrubá marža sa mierne rozšírila z 61,5 % na 61,6 %, napriek rastu cien vstupov.
Zaujímavosťou vo výsledkoch je, že najväčší rast cien nastal v Ázijsko-pacifickom regióne (+8 %), čo prinieslo 11% medziročný rast tržieb – región sa tak stal najrýchlejšie rastúcim trhom. Aktuálne tvorí 12,5 % celkových tržieb spoločnosti a jeho význam bude narastať.
Okrem toho prevádzkový cash flow vzrástol za prvých deväť mesiacov o 28 %, pričom kapitálové výdavky zostali stabilné.
Zhrnutie: Výsledky Coca-Coly potvrdzujú odolnosť podnikania a silnú schopnosť zvyšovať ceny aj pri stabilnom dopyte – vďaka diverzifikovanému portfóliu a sile značky.
Akcie Coca-Coly otvorili s výrazným býčím rastom.
