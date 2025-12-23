Harbour Energy vstupuje do Mexického zálivu

- Harbour Energy kupuje LLOG Exploration za 3,2 miliardy USD (2,7 mld. v hotovosti, 0,5 mld. v akciách).
- Harbour Energy kupuje LLOG Exploration za 3,2 miliardy USD (2,7 mld. v hotovosti, 0,5 mld. v akciách).
- Vstupuje tak do hlbinného ťažobného sektora v Mexickom zálive.
- LLOG prináša nízkonákladovú ťažbu a stane sa samostatnou jednotkou v rámci skupiny.
- Akvizícia diverzifikuje portfólio a rozširuje geografický dosah mimo Európy.
Britská ťažobná spoločnosť Harbour Energy Plc oznámila akvizíciu americkej firmy LLOG Exploration Co. za 3,2 miliardy USD, čím prvýkrát vstupuje do oblasti hlbinnej ťažby v Mexickom zálive. Transakcia zahŕňa 2,7 miliardy USD v hotovosti a 500 miliónov USD v novo vydaných akciách Harbour.
Týmto krokom si Harbour buduje novú kľúčovú jednotku popri existujúcich regiónoch – Nórsku, Veľkej Británii, Argentíne a Mexiku. CEO spoločnosti Linda Cook uviedla, že vstup do Mexického zálivu bol dlhodobým strategickým cieľom a že získané aktíva prinesú vyváženejší mix medzi ropou a plynom, ako aj významný rastový potenciál.
LLOG Exploration, jedna z najväčších súkromných ťažobných firiem v Mexickom zálive, prináša do portfólia Harbour nízkonákladovú produkciu vo výške 34 000 barelov ropného ekvivalentu denne. Firma vytvorí novú jednotku Harbour Energy pre Mexický záliv, pričom si ponechá názov LLOG.
Trh reagoval zmiešane – akcie Harbour klesli o 2,9 %, čiastočne kvôli obavám investorov z riedenia podielov v dôsledku novej emisie akcií. Po dokončení obchodu bude LLOG vlastniť približne 11 % podiel v Harbour Energy.
Akvizícia bude financovaná prostredníctvom preklenovacieho úveru vo výške 1 miliardy USD, termínovaného úveru vo výške 1 miliardy USD a existujúcej likvidity spoločnosti.
Pre Harbour, ktorý čelí poklesu produkcie v Severnom mori a tlaku z mimoriadneho zdanenia vo Veľkej Británii, predstavuje táto akvizícia zásadnú expanziu mimo európsky trh. Nadväzuje tak na predchádzajúce nákupy aktív od Wintershall Dea v Južnej Amerike a Afrike.
Aj keď nové aktíva posilňujú pozíciu v USA, Cook uviedla, že „ťažisko firmy zostáva v Európe“, no zároveň očakáva, že regióny ako Mexický záliv, Argentína a Mexiko získajú v nasledujúcich rokoch na význame.
Graf HBR.UK (D1)
Akcie spoločnosti Harbour Energy sa po oznámení akvizície LLOG Exploration za 3,2 miliardy USD dostali pod výrazný tlak. Na grafe vidíme, že cena prudko klesla a prepadla sa pod úroveň 2,00 GBP, kde uzavrela na hodnote 2,016 GBP. Kĺzavé priemery SMA 100 (2,167 GBP) a EMA 50 (2,122 GBP) sú aktuálne nad cenou akcie, čo potvrdzuje zostupný trend. EMA 50 navyše smeruje nadol, čo naznačuje pokračujúcu slabosť. Prerazenie pod obe tieto úrovne koncom novembra znamenalo zmenu sentimentu z býčieho na medvedí. RSI klesol na hodnotu 40,5, čo síce ešte nie je v prepredanom pásme (pod 30), ale signalizuje rastúci predajný tlak a absenciu nákupného záujmu.
Zdroj: xStation5
