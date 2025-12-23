Mercedes-Benz zaplatí v USA takmer 150 miliónov dolárov za urovnanie emisného škandálu

- Mercedes zaplatí 149,6 milióna USD v rámci urovnania emisného škandálu v USA.
- Majitelia dotknutých vozidiel dostanú kompenzáciu 2 000 USD a predĺženú záruku.
- Škandál sa týka softvéru, ktorý skresľoval výsledky emisných testov.
- Automobilka čelí ďalším žalobám v Európe a urovnanie zatiaľ čaká na súdne schválenie.
Automobilka Mercedes-Benz uzavrela dohodu o urovnaní v hodnote 149,6 milióna USD so 48 americkými štátmi, Portorikom a District of Columbia, čím ukončuje dlhoročný právny spor týkajúci sa manipulácie s emisiami dieselových vozidiel. Informovala o tom generálna prokurátorka štátu New York Letitia James.
Podľa amerických prokurátorov Mercedes inštaloval nezverejnený a nezákonný softvér, ktorý umelo znižoval emisie počas testovania, zatiaľ čo počas bežnej prevádzky vozidlá vypúšťali až 30–40-násobok povoleného množstva škodlivín. Tým sa dopustil podobného konania ako Volkswagen, ktorého emisný škandál z roku 2015 stál viac ako 20 miliárd USD.
Dohoda zahŕňa:
-
Okamžitú platbu 120 miliónov USD štátom
-
Ďalších 29,6 milióna USD podmienených a znižovaných o 750 USD za každé vozidlo, ktoré Mercedes opraví, odkúpi alebo stiahne z trhu
-
Kompenzáciu 2 000 USD pre každého vlastníka alebo nájomcu dotknutého vozidla, ktoré prešlo emisnou úpravou
-
Zabezpečenie schválenej softvérovej aktualizácie a predĺženej záruky
-
Zavedenie interných opatrení na prevenciu budúcich pochybení a súhlas s dohľadom úradov
Spoločnosť zároveň ubezpečila investorov, že hospodársky výsledok ovplyvnený nebude, pretože si už skôr vytvorila dostatočné rezervy. Celá dohoda však stále čaká na súdne schválenie.
Toto nové urovnanie nasleduje po dohode z roku 2020, keď Mercedes-Benz zaplatil 2,2 miliardy USD americkej vláde a viac ako 250 000 zákazníkom v USA za podobné obvinenia.
Vyšetrovanie sa začalo po škandále Volkswagenu a stále zasahuje aj ďalších svetových výrobcov. Mercedes čelí právnym sporom v zahraničí, napríklad v Anglicku, kde je súčasťou hromadnej žaloby spolu s Fordom, Nissanom a Renaultom.
Graf MBG.DE (D1)
Akcie spoločnosti Mercedes-Benz sa aktuálne obchodujú na úrovni 59,32 EUR a prechádzajú krátkodobou korekciou po predchádzajúcom rastovom trende. Napriek poklesu si akcie stále zachovávajú pozitívne technické nastavenie, pretože cena zostáva nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (58,07 EUR) a SMA 100 (55,36 EUR). RSI na úrovni 53,1 ukazuje na neutrálnu zónu, bez známok prekúpenosti či prepredanosti. Krátkodobá konsolidácia tak môže byť prirodzenou prestávkou po silnom novembrovom raste.
Cena sa momentálne pohybuje veľmi blízko EMA 50, čo môže pôsobiť ako kľúčová technická podpora. Ak akcie zostanú nad touto úrovňou, býčí scenár zostáva platný. Naopak, prekonanie EMA 50 by mohlo otvoriť priestor na testovanie oblasti 56–57 EUR.
Zdroj: xStation5
