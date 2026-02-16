Akcie Coinbase rastú o viac než 16 % po inštitucionálnych nákupoch a prehodnotení výsledkov

-
Akcie Coinbase vzrástli o viac než 16 %.
-
Rast podporili inštitucionálne nákupy, najmä zo strany ARK Invest.
-
Investori prehodnotili negatívnu reakciu na kvartálnu stratu približne 667 miliónov USD.
-
Diverzifikácia príjmov a silná hotovostná pozícia podporujú dôveru trhu.
-
Akcie spoločnosti Coinbase Global, Inc. počas dnešného obchodovania vzrástli o viac ako 16 %, čím sa zaradili medzi najvýkonnejšie technologické tituly dňa. Rast nasledoval po predchádzajúcom poklese a bol podporený kombináciou inštitucionálnych nákupov a prehodnotenia kvartálnych výsledkov investormi.
Spoločnosť vo výsledkoch za štvrtý štvrťrok 2025 vykázala čistú stratu približne 667 miliónov USD a pokles tržieb. Časť trhu však negatívne správy považovala za už započítané v cene akcií.
Inštitucionálny kapitál ako hlavný impulz
Zdroj: xStation5
Významným faktorom dnešného rastu boli obnovené nákupy zo strany spoločnosti ARK Invest vedenej Cathie Wood, ktorá pridala akcie Coinbase do svojich fondov v hodnote približne 15 miliónov USD. Tento krok bol interpretovaný ako prejav dôvery v strednodobý potenciál firmy.
Coinbase zároveň disponuje výraznou hotovostnou rezervou a rozširuje svoje príjmové zdroje. Okrem transakčných poplatkov rastie význam segmentu predplatného a služieb, čo môže prispieť k stabilnejším príjmom počas období slabšej aktivity na trhu.
Technický odraz po poklese
K prudkému pohybu mohli prispieť aj technické faktory vrátane nákupov po predchádzajúcom poklese a uzatvárania krátkych pozícií, ktoré zvyknú zosilniť rast cien.
Napriek dnešnému posilneniu zostáva vývoj akcií Coinbase silne závislý od cyklického vývoja kryptotrhu a od regulačného prostredia v USA.
