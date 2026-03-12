ČEZ dosiahol zisk 27,4 miliardy CZK 🪫

ČEZ zverejnil výsledky hospodárenia za rok 2025
EBITDA: 137 miliárd Kč, čistý zisk: 27,4 miliardy Kč.
Očakávaná dividenda: 31–42 Kč na akciu
Energetická spoločnosť ČEZ zverejnila výsledky hospodárenia za rok 2025, ktoré potvrdili stabilitu firmy aj v období postupnej transformácie energetiky. Spoločnosť dosiahla prevádzkový zisk EBITDA 137 miliárd Kč, zatiaľ čo čistý zisk činil 27,4 miliardy Kč. Na základe dividendovej politiky možno očakávať dividendu v rozmedzí 31 až 42 Kč na akciu, čo by znamenalo celkovú výplatu akcionárom vo výške približne 17 až 23 miliárd korún.
Prevádzkové výnosy spoločnosti dosiahli 333 miliárd Kč, čo predstavuje medziročný pokles o 3 %. Negatívne sa do výsledkov premietli predovšetkým nižšie realizačné ceny elektriny a slabší zisk z obchodovania s komoditami. Naopak, pozitívny vplyv mala najmä vyššia výroba jadrových elektrární, výsledky distribúcie a rast zákazníckych segmentov. Významným faktorom bol aj plný dopad akvizície GasNet, ktorá bola do konsolidácie skupiny začlenená od septembra 2024. Skupina zároveň pokračuje v investíciách do energetickej transformácie. Celkové investície dosiahli 56,1 miliardy Kč, pričom ďalších 5,8 miliardy Kč bolo financovaných z dotácií, najmä na posilnenie distribučných sietí.
Pre rok 2026 spoločnosť očakáva určité ochladenie výsledkov. ČEZ predpokladá EBITDA v rozmedzí 103 až 108 miliárd Kč a očistený čistý zisk medzi 27 až 31 miliardami Kč. Výsledky tak pravdepodobne ovplyvnia predovšetkým nižšie ceny elektriny na európskych trhoch oproti krízovým rokom energetickej krízy. Naopak, pozitívnym aspektom je koniec windfall tax, ktorou bol ČEZ zaťažený v roku 2025.
Akcie ČEZ patria dlhodobo medzi najvýznamnejšie tituly pražskej burzy a tvoria významnú časť indexu PX. Akcie ČEZ-u sa obchodovali počas januára na rekordných úrovniach nad hranicou 1 350 Kč, počas posledných mesiacov došlo k poklesu až na hodnotu 1 100 Kč. Aktuálne sa akcie obchodujú nad hranicou 1 150 Kč. Z dlhodobejšieho hľadiska sa však stále jedná o vyššie hodnoty.
Graf CEZ1.CZ (D1)
Zdroj: xStation05
