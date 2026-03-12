BMW hlási problémy v Číne 🚗

Čistý zisk BMW v roku 2025 klesol o 3 % na necelých 7,5 miliardy eur, čím prekonal očakávania analytikov.
Tržby klesli o 6,3 % na približne 133 miliárd eur, zatiaľ čo prevádzkový zisk (EBIT) klesol o 11,5 % na 10,2 miliardy eur.
Predaj v Číne klesol o viac ako 12 % v dôsledku silnej konkurencie zo strany miestnych výrobcov.
Automobilka BMW Group zverejnila výsledky za rok 2025, ktoré dopadli lepšie, než očakávali analytici, napriek tomu však firma varuje pred náročným výhľadom na rok 2026. Čistý zisk spoločnosti klesol približne o 3 % na necelých 7,5 miliardy eur, čím prekonal odhady trhu, ktoré počítali s výsledkom pod hranicou 7 miliárd eur. Tržby medziročne klesli o 6,3 % na približne 133 miliárd eur. Marža automobilovej divízie zároveň klesla na 5,3 %, výrazne pod cieľovým pásmom 8 až 10 %.
Napriek poklesu ziskov sa BMW darí lepšie než ďalším domácim konkurentom. Mercedes-Benz Group vykázal čistý zisk okolo 5,3 miliardy eur, zatiaľ čo Volkswagen Group dosiahol približne 6,9 miliardy eur, hoci je objemovo výrazne väčší. BMW tak zostalo najziskovejšou z veľkých nemeckých automobiliek. Na hospodárenie firmy však výrazne doliehajú obchodné bariéry a clá. Negatívne pôsobia najmä americké dovozné clá a tiež európske clo na elektromobily vyrobené v Číne, ktoré zasiahlo značku Mini. Podľa finančného riaditeľa Waltera Mertla by bez týchto ciel spoločnosť v roku 2025 zaznamenala rast zisku.
Slabším miestom zostáva Čína, ktorá je najväčším jednotlivým trhom automobilky. Predaje tu vlani klesli o viac než 12 %, najmä kvôli rastúcej konkurencii domácich čínskych výrobcov, ktorí rýchlo posilňujú najmä v segmente elektromobilov. Na čínskom trhu pritom v poslednom období strácajú pozície aj ďalší nemeckí výrobcovia, napríklad Volkswagen Group a Mercedes-Benz Group. Celkovo BMW v roku 2025 dodalo zákazníkom približne 2,46 milióna vozidiel, čo predstavuje mierny medziročný rast o 0,5 %. Najväčší rast zaznamenala Európa, kde predaje prvýkrát od pandémie prekročili jeden milión vozidiel, a tiež Spojené štáty, kde dodávky vzrástli približne o 5 %.
Pozitívne sa vyvíja aj elektrifikácia portfólia. Automobilka vlani predala viac než 640 tisíc elektrifikovaných vozidiel, ktoré tvorili približne 26 % celkových predajov, pričom plne elektrické modely predstavovali asi 18 %. Výhodou pre BMW je aj rozsiahla výroba v Spojených štátoch, ktorá pomáha zmierňovať dopady amerických ciel. V tamojších závodoch automobilka vlani vyrobila približne 413 tisíc vozidiel a viac než polovica z nich zostala na americkom trhu, čo znamená, že firma musí do USA dovážať menej než polovicu áut, ktoré tam predá.
Do roku 2026 však BMW vstupuje s opatrným výhľadom. Spoločnosť očakáva, že zisk pred zdanením tento rok mierne klesne a dodávky vozidiel zostanú približne na úrovni minulého roka. Automobilka zároveň upozorňuje, že globálne prostredie zostáva nestabilné a bude naďalej ovplyvnené obchodnými spormi, clami a rastúcou konkurenciou na trhu elektromobilov.
Graf BMW.DE (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
