Akcie Delta Airlines po zverejnení tržieb rastú✈️

- Delta Air Lines prekonala odhady tržieb
- Cena akcií rastie o 6 % v premarkete
- Prevádzková marža aktuálne dosahuje 10 %
- 60 % tržieb pochádza od prémiových zákazníkov
Delta Airlines dnes pred začiatkom obchodovania zverejnila svoje finančné výsledky za prvú polovicu roka, ktoré prekonali očakávania analytikov. Investori reagovali nadšene – akcie leteckej spoločnosti v predobchodnej fáze vzrástli o viac než 6 %.
Spoločnosť dosiahla veľmi solídne výsledky a prekonala odhady trhu v oblasti zisku na akciu (1,71 vs. 1,53 USD) aj tržieb (15,20 mld. USD vs. 15,04 mld. USD).
Delta zvýšila prevádzkový zisk na 1,7 miliardy USD, čo zodpovedá 10 % prevádzkovej marži – čo je v kontexte odvetvia a rozsahu prepravcu pôsobivý výsledok.
Letecká spoločnosť zároveň pokračuje v trende rastu prevádzkových tržieb a znižovania zadlženosti, čím zlepšuje štruktúru súvahy a posilňuje svoju finančnú pozíciu.
Zaujímavá je aj štruktúra tržieb – až 60 % príjmov pochádza od zákazníkov prémiového segmentu. Táto skupina má pre spoločnosť vysokú hodnotu, pretože je menej citlivá na ekonomické výkyvy a umožňuje vyššie marže.
Výsledky Delty majú aj makroekonomický rozmer. Slúžia ako indikátor stavu amerického spotrebiteľa a podnikového dopytu. Vzhľadom na obmedzenú transparentnosť ekonomických údajov kvôli prebiehajúcemu čiastočnému uzavretiu americkej vlády poskytujú údaje spoločnosti cenný pohľad na aktuálnu ekonomickú aktivitu a silu dopytu v segmente prémiových služieb.
Vzhľadom na pôsobivé finančné výsledky, prevádzkové úspechy a výnimočne silnú sieť spojení zostáva Delta Air Lines jedným z najlepšie riadených dopravcov na trhu.
V kombinácii s konzistentnou dividendovou politikou a zlepšenou štruktúrou súvahy sa zdá, že trh započítava ďalší rast hodnoty spoločnosti a vníma ju ako stabilného príjemcu oživenia v oblasti globálneho leteckého priemyslu.
DAL.US (D1)
Zdroj: Xstation
Z technického hľadiska sa aktuálna cena akcií Delta Air Lines pohybuje okolo 60 USD, čo ju zaraďuje do širokého konsolidačného pásma, ktoré pretrváva posledné mesiace. Na to, aby kupujúci prevzali iniciatívu, bude potrebné prekonať kľúčovú rezistenciu okolo 63 USD, ktorá korešponduje s 23,6 % FIBO retracementom. Prelomenie tejto úrovne by mohlo otvoriť priestor pre ďalší rast a potenciálne viesť k novému historickému maximu nad 70 USD.
Naopak, pretrvávajúca slabosť na strane dopytu a možné prielomenie podpory v blízkosti 55 USD, ktorá sa zhoduje s 50 % FIBO úrovňou, by mohli vyvolať ďalšiu depreciáciu smerom k nedávnym minimám okolo 50 USD, kde sa v minulosti objavil inštitucionálny dopyt.
