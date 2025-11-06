Akcie Deutsche Boerse klesajú o 5 % v súvislosti s protimonopolným vyšetrovaním Európskej komisie 🚩

Európska komisia začala protimonopolné vyšetrovanie voči prevádzkovateľom búrz Deutsche Börse (DB1.DE) a Nasdaq (NDAQ.US) pre podozrenie z kolúzie pri zalistovaní, obchodovaní a vyrovnávaní finančných derivátov.
- V predobchodnej fáze v USA klesajú akcie Nasdaqu o takmer 1,5 %, pričom akcie Deutsche Börse klesli z približne 216 EUR na 200 EUR po oznámení vyšetrovania. Následne časť strát vymazali.
- Vyšetrovatelia budú skúmať, či inštitúcie koordinovali svoju činnosť v oblasti derivátov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, čo by mohlo obmedzovať hospodársku súťaž. EK vo vyhlásení uvádza, že sa vyšetrovanie zameriava na podozrenie z „koordinovaného správania“, ktoré mohlo zahŕňať rozdelenie trhu, cenovú koordináciu alebo výmenu citlivých obchodných informácií.
- Ak by sa tieto podozrenia potvrdili, išlo by o závažné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.
- Frankfurtská burza je najdôležitejším obchodným miestom v Nemecku a jedným z kľúčových pilierov európskeho kapitálového trhu. Prípadné porušenie pravidiel by mohlo výrazne ovplyvniť nielen spoločnosť, ale aj stabilitu a transparentnosť finančného systému v Európe.
- Podľa dostupných informácií sú regulačné orgány EÚ v kontakte s Deutsche Börse už od jesene 2024 a v septembri 2024 prebehla razia v kanceláriách spoločnosti v rámci predbežného vyšetrovania.
- Ak by sa obvinenia potvrdili, burza by mohla čeliť pokute až do výšky 10 % svojho globálneho ročného obratu, čo by mohlo predstavovať niekoľko stoviek miliónov eur.
- Pre inštitucionálnych investorov a zalistované spoločnosti, ktoré využívajú infraštruktúru Deutsche Börse a Nasdaqu, tento vývoj predstavuje rastúce regulačné riziko v rámci burzového sektora v Európe.
- Tempo vyšetrovania, predbežné zistenia Komisie a reakcie národných regulátorov budú pre investorov kľúčovými faktormi. Prípad zapadá do širšieho trendu sprísňovania dohľadu EÚ nad veľkými burzovými operátormi a snahy o obmedzenie dominancie niekoľkých hlavných skupín, pričom dlhodobou víziou môže byť vytvorenie jednotnej paneurópskej burzy spojením Euronextu, Deutsche Börse a menších subjektov.
Akcie Deutsche Börse sú pod tlakom už dlhšie a stratili takmer 30 % zo svojich historických maxím – ide o jeden z najprudších poklesov v histórii spoločnosti. P/E pomer ostáva okolo 20, teda v súlade s historickým priemerom. Prípadná pokuta vo výške 10 % ročných tržieb by mohla dosiahnuť približne 700 miliónov EUR a znížiť čistý zisk o cca 200 miliónov EUR, ak si firma udrží čistú maržu okolo 30 %. Za posledný rok tržby Deutsche Börse vzrástli medziročne takmer o 15 %.
Zdroj: xStation5
