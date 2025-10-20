Akcie Exelixis klesli o viac než 13 % po zníženom výhľade a slabších tržbách

-
Akcie Exelixis sa prepadli o viac než 13 % po slabších tržbách a zníženom výhľade zisku.
Tržby klesli medziročne približne o 10,8 %, čo vyvolalo obavy o dlhodobý rast.
Spoločnosť sa spolieha na nový liek zanzalintinib ako budúci pilier tržieb po Cabometyxe.
Analytické hodnotenia sú zmiešané: optimizmus Goldman Sachs vs. opatrnosť Barclays.
-
-
-
Akcie biotechnologickej spoločnosti Exelixis, Inc., so sídlom v Kalifornii a známej svojím liekom Cabometyx, sa prepadli o viac než 13 %. Dôvodom boli horšie finančné výsledky a znížený ziskový výhľad, čo vyvolalo obavy investorov o budúci rast a konkurencieschopnosť firmy.
Zdroj: xStation5
Finančné výsledky a výhľad
Pokles akcií nasledoval po zverejnení výsledkov, ktoré nenaplnili očakávania trhu. Tržby medziročne klesli približne o 10,8 %, a analytici zo spoločnosti William Blair znížili odhad zisku na akciu pre rok 2025 z 2,43 USD na 2,41 USD. Tieto údaje signalizujú, že rast spoločnosti môže byť v najbližšom období pomalší, než sa predpokladalo.
Kým Exelixis pokračuje v investíciách do svojej výskumnej pipeline (najmä do látky zanzalintinib), jej hlavný zdroj príjmov – Cabometyx – čelí rastúcej konkurencii a riziku vypršania patentovej ochrany.
Stratégia a pipeline
Napriek súčasným ťažkostiam má spoločnosť perspektívne projekty. Cabometyx je stále významným zdrojom príjmov, s ročnými tržbami presahujúcimi 1,8 miliardy USD. Nová molekula zanzalintinib je považovaná za kľúčový krok k nahradeniu budúcich výpadkov tržieb po stráte patentu Cabometyxu.
Exelixis taktiež prehĺbil partnerstvo s firmou Adagene na vývoj tzv. antibody‑drug conjugates (ADC), čím rozširuje svoje pôsobenie v oblasti modernej onkológie.
Názory analytikov sa líšia – Goldman Sachs zachováva pozitívne hodnotenie s cieľovou cenou 47 USD, zatiaľ čo Barclays uviedol opatrnejší postoj s cieľom 40 USD.
Význam pre investorov
Pokles ceny akcií o viac než 13 % signalizuje zmenu vnímania rizika zo strany investorov. Napriek sľubnej pipeline má firma pred sebou krátkodobé výzvy – nižšie tržby, tlak konkurencie a potrebu efektívne realizovať vývoj nových produktov.
Budúci vývoj bude závisieť od toho, či sa podarí udržať výkonnosť Cabometyxu, úspešne uviesť zanzalintinib na trh a vytvoriť nové zdroje príjmov. Nasledujúce kvartálne výsledky budú pre trh rozhodujúce.
