Akcie Ferrari sa blížia k dvojročným minimám 📉

Akcie Ferrari (RACE.IT) klesli na najnižšiu úroveň za takmer dva roky (23 mesiacov), keď sa prepadli na 312,90 EUR po ďalšom znížení hodnotenia od analytikov. Spoločnosť Oddo BHF znížila svoje hodnotenie druhýkrát v tomto týždni – z „Outperform“ na „Neutral“ a zároveň znížila cieľovú cenu z 430 EUR na 340 EUR. Dôvodom je pomalšie uvádzanie modelu F80, než sa očakávalo – prognóza dodávok na rok 2026 bola znížená zo 250 na 200 kusov. Oddo zároveň znížila odhad EBIT pre rok 2026 o 3,4 %, čo naznačuje, že výsledky môžu zaostávať za konsenzom trhu.
- Ferrari predtým znížila hodnotenie aj Morgan Stanley, ktorá znížila cieľovú cenu na 367 USD a upozornila na obmedzený rast objemu do roku 2030.
- Analytici tvrdia, že stratégia ochrany exkluzivity značky je síce pozitívna, ale znamená umiernenejší krátkodobý rast.
- Rast tržieb Ferrari by mal zostať pod 5 % počas nasledujúcich troch štvrťrokov, najmä kvôli spomaleniu dodávok a oneskoreniam nových modelov.
- Morgan Stanley taktiež zdôraznila neistotu ohľadom pripravovaného elektrického modelu a pretrvávajúce obavy o zostatkové hodnoty, ktoré brzdia valuačné násobky spoločnosti.
- Od začiatku roka akcie Ferrari klesli približne o 25 %, pričom odhady ziskov boli znížené a valuácie sa korigovali z minuloročných maxím.
- Analytici Jefferies znížili cieľovú cenu z 345 EUR na 310 EUR, pričom zachovali hodnotenie Hold, keďže akcie sa obchodujú blízko 52-týždňového minima po 20 % poklese za posledných šesť mesiacov.
- Zníženie cieľovej ceny odráža upravené predpovede na rok 2026, pričom Jefferies berie do úvahy rovnomerné uvádzanie nových modelov naplánovaných na budúci rok.
- Tie by mohli dočasne znížiť objem dodávok a vytvoriť tlak na marže kvôli rastúcim nákladom na odpisy a amortizáciu.
- Znížená cieľová cena odráža valuačné prekážky, ktoré môžu pretrvávať, ak budú konsenzuálne odhady naďalej revidované smerom nadol.
- Jefferies teraz očakáva rast 6,7 % a EPS 9,32 EUR v roku 2026, čo je pod trhovým konsenzom (8,2 % rast a EPS 10,05 EUR).
- Ferrari si nedávno zaistilo revolvingový úverový rámec vo výške 350 miliónov EUR na všeobecné firemné a prevádzkové účely, dohodnutý s konzorciom dvanástich bánk.
Nálada analytikov voči Ferrari zostáva zmiešaná, aktuálne odporúčania zahŕňajú:
-
Morgan Stanley znížila hodnotenie na Equalweight kvôli obmedzenému rastu objemu do roku 2030
-
UBS zvýšila cieľovú cenu na 563 USD a ponechala odporúčanie Buy, tvrdí, že rastové ciele Ferrari sú konzervatívne
-
Goldman Sachs začala pokrývanie s odporúčaním Buy, očakáva, že Ferrari v rokoch 2026 a 2027 prekoná trhové očakávania vďaka rastúcim priemerným predajným cenám
-
Morgan Stanley taktiež začala pokrývať európsky listing Ferrari s hodnotením Equalweight a cieľovou cenou 367 EUR
Zdroj: xStation5
