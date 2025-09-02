Akcie InPost klesajú po zverejnení najnovších výsledkov uprostred prebiehajúceho sporu s Allegrom.

InPost zverejnil výsledky za druhý štvrťrok 2025, ktoré nesplnili očakávania analytikov a vyvolali zmiešané reakcie investorov. Upravená EBITDA dosiahla 1 mld. PLN, mierne nad trhovým konsenzom 990 mil. PLN. Tržby vzrástli o 34,7 % medziročne na 3,5 mld. PLN, čo je povzbudivé a ukazuje na pokračujúcu expanziu a rastúci rozsah podnikania. Naopak, pokles čistého zisku je znepokojujúci – dosiahol len 254 mil. PLN, čo je o 21 % menej než pred rokom a pod očakávaním 322,7 mil. PLN.
Finančné výsledky za 2Q 2025:
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
-
Čistý zisk: 254 mil. PLN (-21 % y/y, očak.: 322,7 mil. PLN)
-
Tržby: 3,5 mld. PLN (+34,7 % y/y)
-
Upravená EBITDA: 1 mld. PLN (+12 % y/y, očak.: 990 mil. PLN)
-
EBITDA marža: 28,2 % (pokles o viac než 5 p. b.)
-
Objem zásielok: 324 mil. (+23 % y/y), významná časť z medzinárodných trhov
Pokles ceny akcií InPostu po zverejnení výsledkov súvisí aj s obavami z rastu nákladov, najmä v dôsledku integrácie britskej kuriérskej spoločnosti Yodel, čo negatívne ovplyvňuje ziskovosť. Analytici navyše upozorňujú na spomalenie rastu objemu zásielok v Poľsku – z 10 % v 1Q na aktuálnych 6 %. Spolu s rastúcou konkurenciou a cenovým tlakom tieto faktory obmedzujú potenciál zlepšenia profitability.
Negatívny sentiment zvyšuje aj prebiehajúci právny spor s Allegrom. InPost požaduje zaplatenie zmluvnej pokuty takmer 99 mil. PLN, pričom obviňuje Allegro z bránenia zákazníkom vo výbere doručenia cez InPost. Allegro tieto obvinenia odmieta a prípad má byť uzavretý na rozhodcovskom súde do konca roka 2026. Napriek tomu obidve spoločnosti naďalej pokračujú v prevádzkovej spolupráci, najmä počas predvianočného obdobia.
Hlavným motorom rastu tržieb InPostu bol výkon na medzinárodných trhoch, predovšetkým vo Veľkej Británii. Po prvý raz v histórii pochádzala viac než polovica tržieb skupiny InPost mimo Poľsko, čo potvrdzuje účinnosť medzinárodnej stratégie, ktorú zdôrazňuje vedenie. V 2Q 2025 InPost doručil 324 mil. zásielok (+23 % y/y).
Najväčší rast bol zaznamenaný vo Veľkej Británii (+177 % y/y), najmä vďaka integrácii kuriérskej spoločnosti Yodel, ktorá posilnila lokálnu prítomnosť. Rast sa prejavil aj v eurozóne (+10 % y/y) – na trhoch ako Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Španielsko, Portugalsko a Taliansko.
Napriek výzvam na domácom trhu a tlaku na náklady InPost plánuje ďalšiu agresívnu expanziu a chce v roku 2025 nainštalovať viac než 14 000 nových balíkomatov. Významná časť z nich bude umiestnená na medzinárodných trhoch – najmä vo Veľkej Británii, krajinách Beneluxu a na Pyrenejskom polostrove. Spoločnosť očakáva, že to povedie k rastu tržieb o 30–40 % a rastu EBITDA o 20–25 % za celý rok. Táto stratégia podčiarkuje kľúčový význam medzinárodnej expanzie ako hlavného motora rastu, ktorý môže vyvážiť výzvy a spomalenie na poľskom trhu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.