Akcie J.B. Hunt rastú o 18 % po silných výsledkoch za 3. kvartál 🚀

- J.B. Hunt zverejnil výsledky za 3. kvartál 2025 včera po zatvorení trhu.
- AI sa naďalej široko implementuje naprieč celou organizáciou.
- J.B. Hunt zverejnil výsledky za 3. kvartál 2025 včera po zatvorení trhu.
- AI sa naďalej široko implementuje naprieč celou organizáciou.
J.B. Hunt zverejnil výsledky za 3. kvartál 2025 včera po uzavretí burzy. Kvartál bol silný aj napriek stagnujúcim tržbám, ktoré zostali na úrovni 3,05 miliardy USD. Prevádzkový zisk vzrástol o 8 % na 242,7 milióna USD a zisk na akciu vzrástol o 18 % na 1,76 USD. Výsledky podporili štrukturálne úspory nákladov, vyššia produktivita a nižšie externé náklady na prepravu, ktoré boli čiastočne vyvážené vyššími mzdami vodičov a nákladmi na vybavenie.
Generálna riaditeľka Shelley Simpsonová potvrdila dôveru v dlhodobú stratégiu spoločnosti, ktorá je založená na prevádzkovej dokonalosti, bezpečnosti a prísnej nákladovej disciplíne.
Kľúčové finančné ukazovatele
- Tržby: 3,05 mld. USD (≈ stabilné medziročne)
- Prevádzkový zisk: 242,7 mil. USD (+8 % medziročne)
- Zisk na akciu (EPS): 1,76 USD (vs. 1,49 USD; +18 %)
- JBI (intermodálna preprava): tržby 1,52 mld. USD (−2 %); prev. zisk 125,0 mil. USD (+12 %); objem −1 % (východ +6 %, Transcon −6 %); tržby/náklad −1 %
- DCS (zmluvná doprava): tržby 864 mil. USD (+2 %); prev. zisk 104,3 mil. USD (+9 %); produktivita +3 %; počet vozidiel −1 %; retencia ~95 %
- ICS (integrované kapacitné riešenia): tržby 276 mil. USD (−1 %); prev. zisk −0,8 mil. USD (zlepšenie oproti −3,3 mil. USD); objem −8 %; tržby/náklad +9 %; hrubá marža 15,0 % (z 17,9 %); počet dopravcov +13 %
- FMS (doručenie poslednej míle): tržby 206 mil. USD (−5 %); prev. zisk 6,9 mil. USD (−42 %)
- JBT (kamiónová doprava): tržby 190 mil. USD (+10 %); prev. zisk 7,4 mil. USD (−9 %); počet nákladov +14 %; tržby/náklad bez PHM −4 %; obrátkovosť prívesov +19 %
Trendy v jednotlivých segmentoch boli zmiešané, ale zlepšujúce sa, najmä vďaka vyššej efektivite. Vedenie sa naďalej zameriava na rovnováhu siete (najmä Transcon), rast produktivity a nákladovú disciplínu.
Počas tlačovej konferencie vedenie zdôraznilo trojpilierovú stratégiu – prevádzková dokonalosť, škálovanie predchádzajúcich investícií a obnova marží.
Program spoločnosti „zníženie nákladov na obsluhu“ v hodnote 100 mil. USD je pred harmonogramom – v Q3 bolo realizovaných viac než 20 mil. USD, pričom väčšina úspor sa očakáva v roku 2026.
Technológie sa naďalej rozsiahlo implementujú naprieč celou organizáciou. Doposiaľ bolo nasadených približne 50 AI agentov:
-
60 % automatizovaných check-callov s dopravcami
-
73 % automatizovaného prijímania objednávok
-
približne 80 % bezkontaktného fakturovania
-
~2 milióny dynamických cenových ponúk ročne
Celkovo spoločnosť zautomatizovala približne 100 000 pracovných hodín ročne.
Výzvy
Mzdy, benefity a poistné náklady zostávajú najväčšími plánovacími výzvami pre rok 2026 a celé odvetvie pravdepodobne potrebuje jednociferný nárast cien na obnovu ziskovosti.
J.B. Hunt (JBHT.US)
Akcie dnes rastú o takmer 19 % a testujú februárové maximá.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát
Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.