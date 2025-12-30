Citigroup predá svoju ruskú divíziu, očakáva stratu 1,2 miliardy dolárov

- Citigroup predá svoju ruskú divíziu Renaissance Capital so stratou 1,2 mld. USD.
- Citigroup predá svoju ruskú divíziu Renaissance Capital so stratou 1,2 mld. USD.
- Strata je spôsobená najmä kurzovými rozdielmi (CTA).
- Dopad na kapitál CET1 bude neutrálny.
- Transakcia má byť dokončená v prvej polovici 2026, zvyšné aktivity v Rusku budú klasifikované ako „held for sale“.
Spoločnosť Citigroup oznámila, že jej predstavenstvo schválilo predaj ruskej divízie AO Citibank investičnej spoločnosti Renaissance Capital, čím zavŕšila svoj viacročný odchod z ruského trhu. Transakcia, ktorá má byť dokončená v prvej polovici roku 2026, podľa banky povedie k strate pred zdanením vo výške približne 1,2 miliardy USD, prevažne v dôsledku kurzových rozdielov.
Strata súvisí s tzv. "currency translation adjustment" (CTA) – účtovnou metódou, ktorá zohľadňuje menové pohyby pri prevode finančných výkazov zahraničných pobočiek do meny materskej spoločnosti. Tieto straty budú naďalej súčasťou položky "Accumulated Other Comprehensive Income" (AOCI) – zložky vlastného imania, ktorá zahŕňa nerealizované zisky a straty nezahrnuté do čistého zisku.
Citigroup zároveň uviedla, že celkový dopad transakcie bude z pohľadu kapitálu neutrálny, konkrétne neovplyvní ukazovateľ Common Equity Tier 1, kľúčový pre reguláciu bankového kapitálu. Výška straty sa však môže ešte zmeniť v závislosti od pohybov výmenných kurzov až do samotného uzavretia predaja.
Zostávajúce aktivity Citigroup v Rusku budú od štvrtého štvrťroka 2025 vedené ako „held for sale“, teda pripravené na odpredaj. Tento krok nadväzuje na skoršie rozhodnutie banky z roku 2022, keď oznámila postupné ukončenie svojho spotrebiteľského a komerčného bankovníctva v Rusku, v reakcii na geopolitické riziká a regulačný tlak.
Graf C.US (D1)
Akcie spoločnosti Citigroup zaznamenali od polovice novembra výrazný rastový trend, počas ktorého cena prekonala niekoľko technicky dôležitých úrovní. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 118,16 USD, po miernej korekcii z nedávneho maxima tesne pod 120 USD. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (106,99 USD) a SMA 100 (101,17 USD), čo potvrdzuje dlhodobý rastový trend. Tieto priemery navyše smerujú nahor, čo posilňuje pozitívny technický sentiment. RSI dosahuje hodnotu 67,5, čo naznačuje, že sa akcie nachádzajú blízko prekúpenej zóny. Zatiaľ však neprekročili hranicu 70, a teda nevysielajú priamy signál k obratu.
Aktuálny pokles možno vnímať ako zdravú korekciu po silnom raste, pričom kľúčová podpora sa teraz nachádza v pásme 115–116 USD. Ak by tento support neudržal, ďalšiu významnú úroveň predstavuje oblasť okolo EMA 50 (približne 107 USD).
Zdroj: xStation5
