Novo Nordisk a Eli Lilly znižujú ceny liekov na obezitu v Číne

- Novo Nordisk a Eli Lilly znižujú ceny liekov Wegovy a Mounjaro v Číne až o 48–75 %.
- Cieľom je reagovať na rastúcu domácu konkurenciu a expirované patenty.
- Čína sa stáva kľúčovým trhom – do roku 2030 môže mať nadváhu až 65 % populácie.
- Farmaceutické firmy menia cenovú stratégiu smerom k širšej dostupnosti liečby.
Farmaceutické spoločnosti Novo Nordisk a Eli Lilly oznámili zníženie cien svojich najpredávanejších liekov na chudnutie Wegovy a Mounjaro na čínskom trhu. Tento krok prichádza v čase, keď sa Čína stáva jedným z najdynamickejšie rastúcich trhov s liečbou obezity a zároveň narastá tlak domácej konkurencie.
Dánsky výrobca Novo potvrdil, že pristúpil k úprave cien Wegovy v Číne, hoci presné údaje oficiálne nezverejnil. Podľa čínskeho média Yicai boli ceny dvoch najvyšších dávok Wegovy znížené až o 48 %, konkrétne na 987 jüanov (141 USD) a 1 284 jüanov mesačne v niektorých provinciách, napríklad v Yunnane a Sichuane.
Podobne sa na zníženie cien pripravuje aj Eli Lilly. Podľa príspevku nemocnice v Nankingu na sieti WeChat dôjde k poklesu ceny Mounjara od 1. januára 2026. Uvedený príspevok uvádza, že 10 mg injekčné pero Mounjaro klesne z pôvodnej ceny 2 180 jüanov na približne 445 jüanov (63 USD), čo predstavuje zníženie o viac než 75 %.
Dôvodom týchto krokov je intenzívna konkurencia a tlak na ceny, najmä zo strany čínskych firiem ako Innovent Biologics, CSPC Pharmaceutical Group a Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical, ktoré vyvíjajú vlastné verzie prípravkov na báze semaglutidu – účinnej látky, ktorej patent spoločnosti Novo vyprší v roku 2026.
Zároveň sa farmaceutickí giganti snažia reagovať na obrovský trhový potenciál: podľa odhadov by do roku 2030 mohlo mať v Číne nadváhu alebo obezitu až 65 % populácie, čo predstavuje stovky miliónov potenciálnych pacientov. Obe spoločnosti tak posúvajú svoju stratégiu smerom k cenovo dostupnejšej liečbe pre samoplatcov, nielen v Číne, ale aj na ďalších kľúčových rozvíjajúcich sa trhoch – napríklad v Indii, kde Novo nedávno znížilo ceny Wegovy až o 37 %, alebo v USA, kde sa taktiež pristúpilo k cenovým úpravám.
