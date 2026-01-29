Akcie Joby Aviation sa prepadli o viac než 17 % po ohlásení nových emisií akcií a dlhopisov

-
Akcie Joby klesli o viac než 17 % v reakcii na plánované zvýšenie kapitálu.
Firma chce získať 1 miliardu USD cez emisie akcií a dlhopisov na financovanie vývoja eVTOL.
Trh reagoval negatívne kvôli zriedeniu akcionárskych podielov.
Budúci vývoj závisí od úspechu v certifikácii a uvedení technológie na trh.



Akcie spoločnosti Joby Aviation, Inc. (NYSE: JOBY) dnes zaznamenali stratu vyše 17 %, po tom, čo firma oznámila plánované získanie kapitálu cez rozsiahle emisie. Napriek stabilite širšieho trhu patrili akcie JOBY medzi najstratovejšie tituly dňa.
Príčina poklesu: zriedenie a nové financovanie
Spoločnosť oznámila plán vyzbierať viac ako 1 miliardu dolárov cez kombináciu nových akcií a konvertibilných dlhopisov. Financie majú podporiť vývoj a certifikáciu eVTOL lietadiel, no investori reagovali negatívne kvôli očakávanému zriedeniu existujúcich akcií.
Nákladný vývoj vzdušných taxíkov
Joby vyvíja elektrické lietadlá s vertikálnym štartom a pristátím, ktoré sú stále v štádiu testovania. Firma musí pokryť vysoké náklady na výrobu a schvaľovanie, čo si vyžaduje nové externé financovanie.
Nálada investorov je opatrná
Hoci technologický vývoj firmy napreduje, trhové hodnotenie zostáva citlivé na riziká spojené s certifikáciou a budúcimi nákladmi. Investori zvažujú dlhodobý potenciál, no z krátkodobého hľadiska sa objavujú obavy.
