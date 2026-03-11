Uber smeruje k robotaxi a spojil sily s Amazonom 🚕

Uber uzavrel viacročné partnerstvo na nasadenie robotaxi na platforme Uber
Spustenie služby je plánované v Las Vegas v lete 2026
- Do roku 2029 chce Uber byť najväčšou platformou pre autonómne jazdy na svete
Uber uzavrel viacročné partnerstvo na nasadenie robotaxi na platforme Uber
Spustenie služby je plánované v Las Vegas v lete 2026
- Do roku 2029 chce Uber byť najväčšou platformou pre autonómne jazdy na svete
Uber uzavrel viacročné partnerstvo so spoločnosťou Zoox, ktorého cieľom je rozšíriť robotaxi na platforme Uber. Zoox je spoločnosť založená v roku 2014, ktorú v roku 2020 kúpil Amazon za 1,3 miliardy dolárov. Jej robotaxi sa od konkurencie líšia netradičným dizajnom bez volantu a pedálov, pretože vozidlá boli navrhnuté priamo pre autonómnu prepravu cestujúcich, nie ako upravené klasické automobily. Spustenie služby je plánované v Las Vegas v lete 2026, následne by sa robotaxi mali objaviť aj v Los Angeles v polovici roku 2027. Vozidlá budú dostupné prostredníctvom aplikácie Uber aj cez vlastnú aplikáciu Zoox. Zoox v oblasti autonómnej mobility zatiaľ zaostáva za lídrom trhu, ktorým je spoločnosť Waymo vlastnená firmou Google. Firma už spustila obmedzené služby v Las Vegas a minulý rok začala pilotný program pre cestujúcich v San Franciscu. Nedávno tiež oznámila rozšírenie testovania do miest Dallas a Phoenix.
Partnerstvo prichádza v čase, keď sa spolupráce medzi platformami zdieľanej prepravy a vývojármi autonómnych vozidiel rýchlo rozširujú, keďže sektor smeruje ku komerčnému nasadeniu robotaxi. Uber už dnes spolupracuje s 25 vývojármi autonómnych technológií a prostredníctvom svojich partnerov poskytuje autonómne jazdy napríklad v Phoenixe, Austine, Atlante alebo Dubaji. Do konca roku 2026 Uber plánuje rozšíriť služby do 15 miest po celom svete a do roku 2029 chce byť najväčšou platformou pre autonómne jazdy na svete.
Graf UBER.US (D1)
Zdroj: xStation05
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
Amazon: Začiatok konca AI snov?
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
