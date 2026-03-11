Zmiešaný sentiment na Wall Street uprostred vojny s Iránom🗽Akcie Oracle skáču o 10 %

Futures na index S&P 500 klesajú o 0,1 % po zverejnení februárových údajov inflácie v USA, ktoré boli v súlade s očakávaniami, a po návrhu Medzinárodnej energetickej agentúry uvoľniť strategické ropné rezervy. Komentáre Donalda Trumpa naznačujú, že konflikt s Iránom sa môže blížiť ku koncu, hoci Axios s odvolaním sa na zdroje uviedol, že vojna môže pokračovať ešte niekoľko týždňov.
Firemné správy
- Tesla (TSLA.US) rastie o 0,5 % po správach, že spoločnosť zrýchľuje práce na projekte AI agenta.
- AeroVironment (AVAV.US) klesá o viac než 12 % po tom, čo oznámil tržby za 3. fiškálny štvrťrok pod očakávaniami a znížil celoročný výhľad.
- Alliant Energy (LNT.US) pridáva 0,3 % po tom, čo RBC Capital Markets začala pokrývanie s odporúčaním outperform.
- Campbell’s (CPB.US) klesá o 5 % po znížení celoročného výhľadu upraveného zisku na akciu.
- CarMax (KMX.US) rastie o 7 % po tom, čo aktivistický investor Starboard Value oznámil podiel v hodnote približne 350 mil. USD.
- Intuitive Surgical (ISRG.US) pridáva 0,3 % po tom, čo Citi zvýšila odporúčanie na buy.
- Nike (NKE.US) rastie o 2 % po tom, čo Barclays zvýšila hodnotenie na overweight.
- Oracle (ORCL.US) skáče o 10 % po silných výsledkoch a výhľade, ktorý naznačuje pokračujúci dopyt po AI infraštruktúre.
- Serve Robotics (SERV.US) rastie o 13 % po lepších než očakávaných výsledkoch za 4. štvrťrok a zlepšenom výhľade.
- Upstart (UPST.US) pridáva 2 % po oznámení plánov požiadať o licenciu americkej národnej banky.
- uniQure (QURE.US) rastie o 2 % po tom, čo Mizuho zvýšila odporúčanie na outperform.
Oracle zmierňuje obavy okolo Nasdaqu
Oracle (ORCL.US), gigant v oblasti AI infraštruktúry, ktorý bol v poslednom období v centre debaty o kapitálových výdavkoch technologického sektora a úrovni zadlženia, zverejnil lepšie než očakávané výsledky za fiškálny 3. štvrťrok 2026 a zvýšil výhľad tržieb na rok 2027. Výsledky podporili cenu akcií, hoci investori naďalej hodnotia rozsah výdavkov na AI infraštruktúru a súvisiace finančné riziká.
- Oracle (ORCL.US) prekonal očakávania analytikov pri tržbách aj zisku.
- Spoločnosť zvýšila výhľad tržieb pre fiškálny rok 2027 na 90 mld. USD.
- Po výsledkoch akcie v predobchodnej fáze posilnili až o 14 %.
- Tržby v 3. štvrťroku dosiahli 17,19 mld. USD, nad odhadmi 16,9 mld. USD a oproti 14,1 mld. USD pred rokom.
- Zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,79 USD, nad očakávaním 1,70 USD.
- Cloudový segment vygeneroval tržby 8,9 mld. USD, mierne nad trhovými odhadmi.
- Tržby z cloudovej infraštruktúry dosiahli 4,9 mld. USD, tiež nad očakávaniami.
- Spoločnosť poukázala na silný dopyt po AI a cloudových službách, pričom objem zazmluvnených kontraktov (backlog) dosiahol 553 mld. USD.
- Oracle ponechal výhľad tržieb pre fiškálny rok 2026 na 67 mld. USD a zachoval kvartálnu dividendu na 0,50 USD na akciu.
- Zároveň firma výrazne zvyšuje investície do AI dátových centier — kapitálové výdavky vyskočili v jednom štvrťroku o 269 % na 8,5 mld. USD a celoročný CAPEX môže dosiahnuť 50 mld. USD.
- Podľa mediálnych správ môže spoločnosť plánovať prepustenie tisícov zamestnancov, aby financovala rozširovanie AI infraštruktúry.
- Oracle tiež poprel správy, že projekt rozšírenia dátového centra Stargate s OpenAI (OPAI.PVT) v Texase bol zastavený.
- Napriek dnešnému odrazu zostáva akcia pod tlakom — za posledných šesť mesiacov klesla približne o 54 % a od začiatku roka o 23 %.
Vysoké výdavky na AI infraštruktúru sú širším trendom naprieč sektorom: Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta (META.US) a Microsoft (MSFT.US) plánujú v roku 2026 dokopy alokovať približne 650 mld. USD CAPEX, vo veľkej miere na AI dátové centrá.
