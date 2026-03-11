Meta predstavuje štyri nové AI čipy MTIA a zvyšuje tlak na Nvidiu a AMD

Meta Platforms oznámila roadmapu štyroch vlastných čipov pre umelú inteligenciu v rámci programu Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Spoločnosť tvrdí, že cieľom je pokryť rýchlo rastúci dopyt po AI inferencii a zároveň zlepšiť energetickú efektívnosť aj nákladovosť oproti bežne dostupnému hardvéru. Meta zároveň zopakovala, že v roku 2026 očakáva kapitálové výdavky 115–135 mld. USD pri expanzii dátových centier.
Roadmapa MTIA: MTIA 300, 400, 450 a 500
Meta uviedla, že prvý čip MTIA 300 už beží v produkcii a poháňa systémy radenia a odporúčaní obsahu. Ďalšie tri čipy majú prísť v roku 2026 a 2027, pričom neskoršie generácie sú navrhnuté primárne na inferenciu (spúšťanie natrénovaných modelov a generovanie odpovedí).
Čip po čipe (čo zatiaľ vieme)
MTIA 300: už nasadený pre ranking a recommendations naprieč aplikáciami Meta.
MTIA 400: navrhnutý pre širšie použitie v dátových centrách, vrátane „celého systému“ veľkosti niekoľkých serverových rackov a s kvapalinovým chladením.
MTIA 450: inference čip s vyššou kapacitou high-bandwidth memory oproti MTIA 400 (Wired spomína „dvojnásobok“).
MTIA 500: neskoršia inference generácia s ďalším navýšením pamäte a inováciami v „low-precision“ výpočtoch.
Prečo Meta tlačí vlastný AI hardvér práve teraz
Vedenie inžinieringu Meta uviedlo, že dopyt po inferencii rýchlo rastie a vlastné čipy sa dajú lepšie optimalizovať na konkrétne workflow, čo môže znížiť spotrebu aj náklady. Meta zároveň uviedla, že kvôli rýchlej výstavbe infraštruktúry mieri na tempo približne „nový čip každých šesť mesiacov“.
Zároveň Meta priznala, že sa jej dlhodobo nedarí naplniť ambíciu vyvinúť vlastný čip na trénovanie veľkých generatívnych modelov (nielen na ich prevádzku).
Meta zostáva výrazne závislá od Nvidie a AMD
Ani s MTIA Meta neodchádza od externých akcelerátorov – naopak si zaisťuje dodávky dopredu. AMD vo februári oznámilo dohodu, podľa ktorej má počas piatich rokov predať Mete AI čipy až za 60 mld. USD, pričom Meta má mať aj opciu na nákup až 10 % AMD.
Meta zároveň uzavrela veľké dohody s Nvidiou a Reuters informoval aj o multi-miliardovej zmluve na prenájom AI čipov od Googlu.
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Denné zhrnutie: Týždeň končí s Brentom na 100 USD a indexy v červených číslach
Amazon: Začiatok konca AI snov?
BlackRock má problém, ale nejde o krízu
Meta odkladá AI model „Avocado“ minimálne na máj pre výkonové problémy ⏳
