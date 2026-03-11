Od závislosti ku kontrole. Meta vyvíja vlastné AI čipy

Meta Platforms zintenzívňuje vývoj vlastných čipov pre umelú inteligenciu v rámci strategického projektu MTIA a do konca roka 2027 plánuje uviesť štyri generácie procesorov. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je postupne znížiť závislosť od externých dodávateľov hardvéru, najmä od Nvidie a AMD, a zvýšiť kontrolu nad vlastnou výpočtovou infraštruktúrou. V súčasnosti sú však produkty týchto firiem naďalej nevyhnutné na tréning veľkých AI modelov a na najnáročnejšie úlohy v dátových centrách, čo znamená, že v krátkodobom až strednodobom horizonte Meta na ich dodávkach stále výrazne závisí.
Prvé čipy MTIA 300 sa už používajú v systémoch zodpovedných za radenie obsahu a odporúčania pre používateľov, zatiaľ čo ďalšie generácie sa budú zameriavať najmä na spracovanie predtrénovaných modelov a na generovanie výsledkov a odpovedí v AI systémoch. Tento prístup umožní firme zvýšiť efektivitu systémov a účinnejšie podporovať spotrebiteľské produkty aj dátové centrá. Plánované tempo zavádzania nových generácií približne každých šesť mesiacov naznačuje, že ide o dlhodobý projekt zameraný na postupné zvyšovanie hardvérovej nezávislosti a optimalizáciu infraštruktúry, nie o okamžité nahradenie externých dodávateľov.
Z pohľadu trhu môže vývoj čipov MTIA v nasledujúcich rokoch ovplyvniť finančné výsledky Met y. Vlastná výroba čipov vytvára príležitosť znížiť prevádzkové náklady dátových centier, ktoré dnes tvoria významnú časť technologických výdavkov spoločnosti. Postupné znižovanie závislosti od externých dodávateľov hardvéru môže tiež zlepšiť flexibilitu pri plánovaní rozpočtu a dlhodobo pozitívne pôsobiť na prevádzkové marže. Zároveň vlastné čipy podporujú vývoj produktov poháňaných AI, čo môže v nasledujúcich rokoch prispieť k rastu tržieb z reklamy aj z nových technologických riešení.
Sledovanie pokroku v tomto projekte umožňuje trhu lepšie vyhodnocovať možné zmeny v nákladovej štruktúre, efektivite infraštruktúry a schopnosti firmy škálovať produkty a služby pri rastúcich nárokoch na AI. Hoci plná nezávislosť od Nvidie a AMD bude trvať niekoľko rokov, vývoj vlastných čipov vysiela silný signál o strategickom smerovaní Met y a o jeho možnom vplyve na budúce finančné výsledky aj konkurenčné postavenie.
V dlhšom horizonte by úspešné nasadenie čipov MTIA mohlo postupne znížiť závislosť Met y od lídrov polovodičového priemyslu, zlepšiť nákladovú štruktúru, zvýšiť prevádzkovú flexibilitu a umožniť firme testovať vlastné riešenia v reálnych podmienkach. To by spoločnosť pripravilo na zvýšenie podielu internej produkcie na celkovom dopyte po AI infraštruktúre, čo by mohlo napokon zlepšiť finančnú výkonnosť a posilniť jej pozíciu na trhu umelej inteligencie.
V konzervatívnom scenári, ak implementácia čipov MTIA umožní Met e znížiť výdavky na externý hardvér o 15 až 20 % v najbližších troch až piatich rokoch, mohla by spoločnosť výrazne zlepšiť prevádzkové marže dátových centier, ktoré dnes tvoria podstatnú časť jej technologických nákladov. Väčšia kontrola nad vlastnou výpočtovou infraštruktúrou by navyše umožnila presnejšie škálovanie AI služieb, čo spolu s rastúcim významom generatívnej AI môže v strednodobom horizonte pozitívne ovplyvniť tržby aj ziskovosť a zároveň znížiť citlivosť na výkyvy cien externého hardvéru.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.