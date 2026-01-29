Akcie Liberty Energy vyskočili o viac než 22 % po silných výsledkoch za štvrtý kvartál

-
Akcie Liberty Energy stúpli o viac než 22 % po prekonaní očakávaní v Q4 2025.
-
Zisk EPS bol 0,05 USD a tržby 1,04 miliardy USD, čo prekonalo odhady.
-
Spoločnosť oznámila zvýšenú dividendu 0,09 USD na akciu.
-
Konferenčný hovor s investormi je naplánovaný na 29. januára 2026.
-
Akcie spoločnosti Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) v utorok 28. januára 2026 prudko vzrástli o viac než 22 % po zverejnení hospodárskych výsledkov za 4. kvartál a celý rok 2025. Akcie sa počas dňa obchodovali na najvyšších hodnotách za posledné mesiace.
Zdroj: xStation5
Prekvapivé výsledky v zisku aj tržbách
Spoločnosť dosiahla zisk na akciu vo výške 0,05 USD, pričom analytici očakávali stratu približne –0,16 USD. Tržby dosiahli 1,04 miliardy USD, čo výrazne prekonalo očakávania vo výške 880,6 milióna USD. Tieto silné čísla podporili pozitívnu reakciu trhu.
Záujem inštitucionálnych investorov a dividenda
Pozitívnu náladu podporil aj rastúci záujem inštitucionálnych investorov – napríklad SummerHaven Investment Management LLC nakúpila novú pozíciu v akciách LBRT. Spoločnosť zároveň oznámila zvýšenie kvartálnej dividendy na 0,09 USD na akciu, čím oslovila investorov zameraných na výnosy.
Diverzifikácia a ďalší vývoj
Napriek výzvam v sektore hydraulického frakovania a ťažby ropy a plynu sa Liberty Energy darí diverzifikovať príjmy aj prostredníctvom projektov v oblasti energetických technológií a výroby elektriny. Investorský konferenčný hovor naplánovaný na 29. januára 2026 by mal poskytnúť podrobnosti o stratégii a výhľadoch na rok 2026.
