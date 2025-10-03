Akcie Melco Resorts klesli o viac než 6 % po slabších dátach z Golden Week

Spoločnosť Melco Resorts & Entertainment Ltd. (MLCO) dnes zaznamenala pokles ceny akcií o viac než 6,5 %, po tom čo sa zverejnili slabé čísla o cestovnom ruchu počas čínskeho sviatočného obdobia známeho ako Golden Week. Ide o obdobie, ktoré má pre herný priemysel v Macau kľúčový význam.
Spoločnosť Melco Resorts & Entertainment Ltd. (MLCO) dnes zaznamenala pokles ceny akcií o viac než 6,5 %, po tom čo sa zverejnili slabé čísla o cestovnom ruchu počas čínskeho sviatočného obdobia známeho ako Golden Week. Ide o obdobie, ktoré má pre herný priemysel v Macau kľúčový význam.
Spoločnosť Melco Resorts & Entertainment Ltd. (MLCO) dnes zaznamenala pokles ceny akcií o viac než 6,5 %, po tom čo sa zverejnili slabé čísla o cestovnom ruchu počas čínskeho sviatočného obdobia známeho ako Golden Week. Ide o obdobie, ktoré má pre herný priemysel v Macau kľúčový význam.
Zdroj: xStation5
Príčiny poklesu
Návštevnosť z pevninskej Číny do Macau bola nižšia než očakávania. Podľa analytikov z Citi mohli niektorí cestujúci začať svoje dovolenky skôr, čím sa oslabila hlavná vlna turistov. Výsledkom sú obavy z nižších príjmov z kasín, hotelov a súvisiacich služieb.
Výzvy, ktorým Melco čelí
Melco je silne naviazaná na trh v Macau, ktorý je citlivý na akékoľvek zmeny v cestovnom správaní a spotrebiteľskom sentimentu v Číne. Slabé výsledky počas Golden Week môžu výrazne ovplyvniť finančné výsledky firmy v nasledujúcich mesiacoch.
Medzi hlavné riziká patria:
-
Regulačné zásahy zo strany čínskych úradov
-
Intenzívna konkurencia medzi kasínovými operátormi (napr. Sands, MGM, Wynn)
-
Zmeny nálady spotrebiteľov a spomalenie ekonomiky
Čo sledovať ďalej
Kľúčové bude sledovať vývoj návštevnosti v Macau v zvyšku sviatočného týždňa a následný dopad na tržby. Dôležité budú aj prípadné stimuly alebo opatrenia čínskej vlády na podporu domáceho turizmu.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: US100 rastie takmer o 1 % 📈 Kryptomeny a drahé kovy posilňujú
AstraZeneca podpísala dohodu s Algen Biotechnologies v hodnote až 555 miliónov USD
Comerica zaznamenala rast akcií po oznámení o akvizícii zo strany Fifth Third v hodnote 10,9 miliardy USD
Akcia mesiaca: Vyhrá Meta preteky v oblasti umelej inteligencie?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.