Akcie Meta Platforms prudko rastú po odporúčaní „Buy“ od Jefferies 📈

Meta Platforms (META.US) sa opäť dostáva do priazne investorov po takmer 20 % korekcii – akcie dnes posilňujú o takmer 4 %. Spoločnosť Jefferies zopakovala svoje odporúčanie „Buy“ s odvolaním sa na atraktívny pomer rizika a výnosu po nedávnom poklese. Cieľová cena Jefferies zostáva na úrovni 910 USD, čo implikuje približne 45 % potenciál rastu oproti aktuálnym cenám. Akcie spoločnosti Marka Zuckerberga sa pritom stále obchodujú výrazne pod najvyšším cieľom na Wall Street, ktorý predstavuje 1 117 USD.
Zhrnutie
- Podľa Jefferies sa Meta obchoduje s významnou zľavou oproti Alphabetu – rozdiel v pomere P/E je približne 8 bodov – čo robí valuáciu atraktívnejšou pre lídra v oblasti digitálnej reklamy a umelej inteligencie.
- Základné fundamenty ostávajú silné: Meta sa obchoduje za približne 27-násobok minulých ziskov a zhruba 22-násobok očakávaných ziskov v najbližších 12 mesiacoch. Spoločnosť sa zároveň môže pochváliť veľmi vysokou hrubou maržou (okolo 82 %) a patrí medzi najziskovejšie firmy v rámci „Big Tech“.
- Jefferies uvádza, že nedávne posilňovanie AI tímov a nábor expertov v oblasti umelej inteligencie by mali priniesť konkrétne výsledky v roku 2026 a posilniť tzv. „core flywheel“ – mechanizmus, ktorý poháňa zapojenie používateľov a reklamný výkon naprieč platformami Facebook, Instagram a WhatsApp.
- Kľúčovým býčím argumentom je, že nové monetizačné kanály sú ešte len na začiatku. WhatsApp má podľa odhadov potenciál vyrásť z približne 9 miliárd USD tržieb ročne na približne 36 miliárd USD do fiškálneho roka 2029, pričom ďalší rastový potenciál predstavujú Threads a AI iniciatívy ako Llama.
- Jefferies tiež upozorňuje, že od zverejnenia výsledkov klesla Meta približne o 18 %, zatiaľ čo Alphabet vzrástol o 18 % a Amazon o 4 % – čo vytvára priestor na relatívne dorovnanie, ak Meta zmierni obavy investorov týkajúce sa marží, kapitálových výdavkov a realizácie AI stratégie.
- Zároveň si však trh riziká uvedomuje. Najväčšie obavy súvisia s rozsahom investičných a prevádzkových nákladov (CAPEX/OPEX) na AI a infraštruktúru – investori totiž požadujú jasné dôkazy, že stratégia prinesie vyššiu ziskovosť, nie len vyššie náklady.
- Meta zároveň realizuje strategické kroky, ako je znižovanie počtu zamestnancov v divízii Reality Labs a spustenie iniciatívy Meta Compute, ktorá má za cieľ vybudovať dlhodobú konkurenčnú výhodu prostredníctvom výpočtovej kapacity a podporiť vývoj novej generácie AI produktov.
- Wall Street sa v jednom zhoduje: trh naďalej verí Meta príbehu zameranému na AI, ale požaduje lepšiu rovnováhu medzi tempom investícií a schopnosťou doručovať ziskové marže. Práve to bude kľúčové kritérium v nadchádzajúcich štvrťrokoch.
Meta Platforms (Graf D1)
Zdroj: xStation5
