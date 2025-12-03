Akcie Microsoftu klesajú kvôli slabšiemu záujmu firiem o AI softvér

- Akcie Microsoftu klesli až o 2,9 percenta po správe, že firma znížila predajné ciele pri niektorých AI produktoch kvôli nesplneným kvótam.
Akcie spoločnosti Microsoft zahájili stredajšie obchodovanie v USA poklesom o 2,9 %, potom ako server The Information uviedol, že firma znížila očakávania týkajúce sa toho, koľko budú firemní zákazníci míňať na nové produkty založené na umelej inteligencii.
Microsoft znižuje predajné ciele pri AI produktoch
Podľa The Information niekoľko divízií Microsoftu upravilo kvóty na rast predaja vybraných AI služieb po tom, čo viacerí obchodníci nesplnili ciele vo fiškálnom roku, ktorý sa skončil v júni. V cloudovej divízii Azure mal napríklad jeden tím nastavený cieľ zvýšiť útratu zákazníkov za produkt Foundry o 50 %, ale cieľ dosiahlo menej ako 20 % obchodníkov. Pre aktuálny fiškálny rok preto Microsoft znížil požadovaný rast približne na 25 %.
Zmena kvót podľa zdrojov odráža fakt, že časť firemných klientov je zatiaľ zdržanlivá, pokiaľ ide o platenie vyšších súm za AI nástroje. Niektoré podniky sa sťažujú, že úspory z automatizácie rutinných úloh sa ťažko merajú a technológia stále robí chyby, ktoré môžu byť nákladné.
Masívne AI investície a rastúci skepticizmus trhu
Microsoft a ďalší technologickí lídri, ako Alphabet (Google), Meta Platforms či Amazon, medzitým masívne investujú do čipov, serverov a výstavby dátových centier, aby pokryli očakávaný dopyt po AI výpočtoch. V posledných týždňoch sa však objavujú signály, že časť trhu začína spochybňovať, či sú tieto náklady plne opodstatnené vzhľadom na zatiaľ nie úplne preukázané prínosy generatívnej AI pre firemnú klientelu.
Graf: MSFT.US (D1)
