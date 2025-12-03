Netflix plánuje prevzatie Warner Bros Discovery: Spojenie s HBO Max môže znížiť ceny pre spotrebiteľov

- Netflix rokuje o kúpe streamovacej a štúdiovej divízie Warner Bros Discovery, vrátane HBO Max.
- Argumentuje, že balík Netflix + HBO Max by mohol znížiť ceny pre spotrebiteľov.
- O aktíva WBD majú záujem aj Paramount Skydance a Comcast.
- Akvizícia by Netflixu zabezpečila rozsiahly katalóg a silné IP značky, no môže čeliť regulačným a politickým prekážkam.
Spoločnosť Netflix podľa informácií agentúry Reuters aktívne rokuje o akvizícii štúdií a streamovacej divízie Warner Bros Discovery (WBD), vrátane známej platformy HBO Max. Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami Netflix argumentuje, že spojením svojich služieb s HBO Max by mohol znížiť náklady pre spotrebiteľov vďaka výhodnému balíku, čo má pomôcť rozptýliť prípadné regulačné obavy z obmedzenia konkurencie.
Ide o krok, ktorý by zásadne zmenil súčasnú štruktúru streamovacieho trhu. Spojenie dvoch silných hráčov – Netflixu, ktorý je globálnym lídrom podľa počtu predplatiteľov, a HBO Max s rozsiahlym katalógom filmov, seriálov a značiek ako HBO, Warner Bros a DC Comics – by vytvorilo bezprecedentné mediálne impérium.
Zdroje Reuters uvádzajú, že Netflix už predložil prevažne hotovostnú ponuku a upozorňujú, že sa snaží rámcovať akvizíciu ako prospotrebiteľský krok, ktorý neobmedzí výber, ale naopak umožní výhodnejšie balíkové predplatné.
Konkurenčný tlak a ďalší záujemcovia
O kúpu časti alebo celej spoločnosti Warner Bros Discovery sa zaujímajú aj Paramount Skydance a Comcast, ktorí by využili katalóg HBO na posilnenie svojich platforiem Paramount+ a Peacock. Podľa analytikov by napríklad spojenie HBO Max a Paramount+ vytvorilo silného konkurenta pre Netflix a Disney+.
Zvlášť Comcast, vlastník NBCUniversal, je pod tlakom – jeho streamovacia služba Peacock je stále v strate a riziko, že konkurenti získajú kľúčový obsah WBD, by mohlo oslabiť jeho pozíciu na globálnom trhu.
Strategická hodnota a potenciálne riziká
Z pohľadu Netflixu by akvizícia priniesla rozšírenie knižnice o prémiový obsah (napr. Hra o tróny, The Last of Us, Harry Potter, filmy DC) a umožnila ďalšie komerčné využitie IP – napríklad v oblasti hier, zábavných parkov alebo merchandisingu.
Spoločnosť však čelí aj politickým rizikám – od kritiky zo strany Pentagónu kvôli obsahu až po varovanie republikánskych zákonodarcov, že akvizícia by obmedzila spotrebiteľský výber. Najväčšou platformou podľa sledovanosti v USA aj naďalej zostáva YouTube (Alphabet).
NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation5
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
