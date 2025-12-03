Predaje Volvo Cars v novembri klesli o 10 %, americký trh zostáva utlmený

- Predaje Volvo Cars v novembri klesli o 10 %.
- Predaje Volvo Cars v novembri klesli o 10 %.
- Trh v USA zostáva slabý, okrem iného kvôli útlmu daňových výhod na elektromobily.
- Podiel elektromobilov vzrástol na 24 %, no celková elektrifikácia mierne poklesla.
- Spoločnosť si napriek výzvam udržuje strategický cieľ dosiahnuť maržu nad 8 %.
Švédska automobilka Volvo Cars oznámila za november medziročný pokles globálnych predajov o 10 %, keď predala 60 244 vozidiel. Tým sa celkový medziročný pokles za obdobie od januára do novembra prehĺbil na 8 %. Spoločnosť čelí tlaku colných opatrení a slabej dopytovej aktivite na americkom trhu, ktorá zostáva utlmená aj v dôsledku postupného rušenia daňových úľav na elektromobily v USA.
Podľa vyjadrenia obchodného riaditeľa Erika Severinsona odrážajú novembrové čísla „štrukturálne a transformačné výzvy, ktoré ovplyvňujú tak Volvo, ako aj celý automobilový sektor“. Spoločnosť zároveň pripomenula svoj dlhodobý strategický cieľ – dosiahnuť prevádzkovú maržu nad 8 %.
Pozitívom zostáva pokračujúci rast plne elektrických vozidiel, ktorých predaje vzrástli medziročne o 4 % a aktuálne tvoria 24 % celkového objemu. Naopak, celkový podiel elektrifikovaných vozidiel (vrátane plug-in hybridov) mierne klesol o 5 %, a predstavuje 50 % všetkých predaných áut.
Napriek negatívnym novembrovým dátam zostávajú akcie spoločnosti od začiatku roka výrazne v pluse (+35 %), a dnešná reakcia trhu bola relatívne mierna – pokles dosiahol 1,9 %.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Akcie Volvo Cars sa po prudkom raste v októbri a začiatkom novembra stabilizovali a aktuálne sa obchodujú za 31,50 SEK. Cena sa naďalej drží výrazne nad kĺzavými priemermi, konkrétne EMA 50 na 28,87 SEK a SMA 100 na 23,61 SEK.
Zdroj: xStation5
