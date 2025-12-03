Symbio prejde reštrukturalizáciou: Michelin, Forvia a Stellantis sa dohodli na novej stratégii

- Michelin, Forvia a Stellantis sa dohodli na reštrukturalizácii spoločnosti Symbio.
- Firma prepustí väčšinu zamestnancov – zo 650 na 175 ľudí.
- Dôvodom je odchod Stellantisu z vodíkového programu, ktorý tvoril 80 % obratu.
- Cieľom zostáva výroba 10 000 palivových systémov ročne do roku 2030 vo francúzskom závode Saint-Fons.
Spoločnosti Michelin, Forvia a Stellantis oznámili dohodu o reštrukturalizácii a refinancovaní spoločného podniku Symbio, zameraného na vodíkové palivové články. Ide o reakciu na zásadnú zmenu, ku ktorej došlo po tom, čo Stellantis v júli ukončil svoj program vodíkovej mobility, hoci predstavoval až 80 % objemu biznisu spoločnosti Symbio.
Každý z partnerov drží vo firme podiel 33 %. Po odchode hlavného zákazníka musí Symbio zásadne prehodnotiť svoju stratégiu a organizačnú štruktúru. Kľúčovým krokom bude výrazné zníženie počtu zamestnancov – z pôvodných 650 na len 175 pracovníkov. Táto redukcia zodpovedá novému rozsahu činnosti firmy.
Symbio však nestráca ambície. Napriek menšiemu prevádzkovému rozsahu plánuje do rokov 2028–2030 dosiahnuť výrobnú kapacitu 10 000 systémov ročne. Hlavnú rolu v tom má zohrať moderný závod SymphonHy v Saint-Fons vo Francúzsku, ktorý firma označuje za jednu zo svojich kľúčových výhod.
Táto dohoda potvrdzuje, že aj napriek odchodu významného partnera chcú zvyšní akcionári zachovať projekt Symbio pri živote a nájsť mu nové uplatnenie na trhu, ktorý sa zameriava na dekarbonizáciu dopravy.
