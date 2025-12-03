Akcie Microsoftu zotavujú straty spôsobené obavami zo slabšieho dopytu po produktoch súvisiacich s AI

Microsoft poprel správu portálu The Information, podľa ktorej mal znížiť ciele rastu tržieb a limity pre vybrané produkty súvisiace s umelou inteligenciou (AI) po tom, čo niektoré predajné tímy nesplnili plány. Zdroje z prostredia Azure uviedli:
-
Carlyle Group znížila výdavky na Copilot Studio pre problémy s integráciou dát
-
Microsoft Foundry nesplnil predpoklady týkajúce sa výdavkov zákazníkov
Microsoft tieto tvrdenia odmietol a tvrdí, že správa zamieňa rastové očakávania s predajnými kvótami, ktoré – ako spoločnosť zdôrazňuje – neboli znížené. Celá situácia sa odohráva v čase rastúcich obáv trhu, že adopcia AI napreduje pomalšie, než sa očakávalo, a že len malé percento projektov prekračuje pilotnú fázu. Zároveň sú technologickí giganti pod čoraz väčším tlakom preukázať návratnosť masívnych investícií do AI, vrátane rekordných 35 mld. USD kapitálových výdavkov Microsoftu za posledný štvrťrok.
Napriek týmto výzvam Microsoft naďalej hlási silný rast Azure a očakáva, že kapacitné obmedzenia potrvajú do polovice roka 2026 kvôli vysokej dopytovej úrovni. Spoločnosť zostáva jedným z hlavných príjemcov dopytu po AI infraštruktúre, no pomalšia implementácia a problémy na strane klientov zvyšujú opatrnosť investorov a vyvolávajú porovnania s predchádzajúcimi technologickými bublinami.
Po zverejnení správy od The Information akcie Microsoftu najprv klesli takmer o -3 % na cca 475 USD, no následne časť strát vymazali a aktuálne sa obchodujú na úrovni približne -1,65 %, okolo 481 USD.
Švajčiarsko zvažuje zmiernenie kapitálových pravidiel pre UBS
KKR investuje miliardy do dátových centier Compass podporovaných Brookfieldom
Bank of America otvára dvere kryptomenám aj menším investorom
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.