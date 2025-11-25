Akcie Nvidia klesajú o 4 %, pretože Meta Platforms prechádza na AI čipy od Googlu 📉

Akcie Nvidia (NVDA.US) klesajú v americkom pre-markete takmer o 4 % kvôli správam, že Meta Platforms môže od roku 2027 presunúť časť svojej AI stratégie na Google a zvažuje využitie TPU čipov Googlu vo svojich dátových centrách – čo by mohlo dlhodobo negatívne ovplyvniť dopyt po čipoch Nvidia. Táto situácia zintenzívňuje diskusiu o nadhodnotených technologických tituloch a možnej „AI bubline“, pričom Nvidia je v centre pozornosti.
- Futures na americké indexy sú takmer bez pohybu, pretože silné výsledky spoločnosti Alphabet (GOOGL.US) vyvažujú slabý sentiment okolo Nvidie.
- Meta by mohla začať prenajímať TPU čipy od Googlu už budúci rok, čo signalizuje snahu diverzifikovať dodávateľov skôr, ako sa očakávalo.
- Pokles akcií Nvidie ukazuje na citlivosť investorov na akékoľvek náznaky oslabovania dominantného postavenia alebo diverzifikácie zákazníkov.
- Akcie Alphabetu vzrástli o viac ako 4 % v očakávaní, že adopcia TPU posilní cloudový a AI hardvérový ekosystém Googlu.
- TPU čipy od Googlu, vyvíjané v spolupráci s Broadcomom, získavajú dôveryhodnosť – akcie Broadcomu taktiež vzrástli po zverejnení správy.
- Tvorcovia AI infraštruktúry sa snažia diverzifikovať dodávateľov čipov, aby znižovali závislosť od Nvidie, ktorá čelí nedostatkom, vysokým cenám a obmedzeným kapacitám.
- Nvidia naďalej zostáva jasným lídrom trhu, ale vlastné čipy Googlu predstavujú rastúcu konkurenciu v oblasti AI polovodičov.
- Meta je jedným z najväčších globálnych investorov do AI, s očakávanými kapitálovými výdavkami vo výške 70–72 miliárd USD tento rok, takže akékoľvek presuny dodávateľov výrazne ovplyvňujú celý polovodičový sektor.
Technický pohľad na akciu NVDA.US ukazuje, že cena zostáva pod rezistenciou EMA 50, pričom sa potenciálne formuje medvedia formácia hlava a ramená. Pokles pod úroveň 160 USD by mohol naznačovať ďalší tlak na predaj.
Podľa odhadov Wall Street by presun spoločnosti Meta z Nvidie na Google mohol pre firmu znamenať stratu objednávok až v hodnote 180 miliárd USD v dlhodobom horizonte.
Zdroj: xStation5
