Výrobca robotických vysávačov iRobot vyhlásil bankrot, preberá ho čínsky producent Picea Robotics

- iRobot vyhlásil bankrot a stane sa súkromnou spoločnosťou pod čínskou firmou Picea Robotics.
- Picea odkúpila dlhy a prevezme 100 % podiel v iRobote, celkovo odpustí viac ako 260 miliónov USD.
- Spoločnosť čelila tlaku lacnejšej konkurencie a novým clám na dovoz z Vietnamu.
- Zákazníci ani partneri nebudú ovplyvnení, produkty a podpora zostávajú funkčné.
- iRobot vyhlásil bankrot a stane sa súkromnou spoločnosťou pod čínskou firmou Picea Robotics.
- Picea odkúpila dlhy a prevezme 100 % podiel v iRobote, celkovo odpustí viac ako 260 miliónov USD.
- Spoločnosť čelila tlaku lacnejšej konkurencie a novým clám na dovoz z Vietnamu.
- Zákazníci ani partneri nebudú ovplyvnení, produkty a podpora zostávajú funkčné.
Spoločnosť iRobot (IRBT), známa predovšetkým vďaka svojim robotickým vysávačom Roomba, vyhlásila bankrot podľa kapitoly 11 amerického insolvenčného zákona. Firma zároveň oznámila, že sa stane súkromnou spoločnosťou pod kontrolou čínskeho výrobcu Picea Robotics, ktorý bol doteraz hlavným výrobným partnerom iRobotu.
Rozhodnutie prichádza po rokoch tlaku zo strany lacnejších konkurentov, najmä z Číny, ako je Ecovacs Robotics, a tiež kvôli novým americkým clám na dovoz z Vietnamu – krajiny, kde iRobot vyrába vysávače pre americký trh. Celkové náklady spoločnosti sa v dôsledku ciel zvýšili o 23 miliónov USD v roku 2025.
iRobot, ktorý mal v roku 2021 hodnotu 3,56 miliardy USD, má dnes podľa LSEG trhovú hodnotu len okolo 140 miliónov USD. Firma sa dostala do problémov aj po tom, čo skrachovala plánovaná akvizícia zo strany Amazonu za 1,4 miliardy USD, ktorú zablokovalo vyšetrovanie protimonopolných úradov v EÚ. Počas čakania na schválenie dohody si iRobot v roku 2023 zobral úver, ktorý dnes dosahuje 190 miliónov USD.
Podľa súdnych dokumentov čínska spoločnosť Picea Robotics tento dlh odkúpila od fondu riadeného skupinou Carlyle a následne prevzala kontrolu nad celým iRobotom. V rámci reštrukturalizačného plánu bude Picea vlastniť 100 % akcií iRobotu, zruší pohľadávky vo výške 190 miliónov USD a odpustí ďalších 74 miliónov USD, ktoré jej iRobot dlhoval v rámci výrobných zmlúv.
Dobrou správou je, že ostatní veritelia a dodávatelia majú byť plne vyplatení, a iRobot uistil verejnosť, že fungovanie aplikácií, podpora produktov a spolupráca s partnermi nebude narušená.
Spoločnosť iRobot bola založená v roku 1990 tromi vedcami z MIT, ktorí sa pôvodne zameriavali na vojenské a vesmírne technológie. Prvý model Roomba prišiel na trh v roku 2002 a stal sa okamžitým hitom. Dnes firma drží približne 42 % podiel na trhu v USA a 65 % v Japonsku. Sídli v meste Bedford v štáte Massachusetts a zamestnáva 274 ľudí.
Graf IRBT.US (D1)
Akcie spoločnosti iRobot (IRBT) v posledných dňoch vykázali výraznú volatilitu a aktuálne sa obchodujú na úrovni 4,30 USD. Z technického pohľadu došlo k prudkému rastu nad kĺzavé priemery EMA 50 (3,09 USD) a SMA 100 (3,47 USD), čím bola prerazená dlhodobá rezistencia. Po dosiahnutí maxima v blízkosti 5,70 USD však nasledovala korekcia späť k úrovni 4,30 USD. RSI osciluje na hodnote 58,7, čo naznačuje pretrvávajúci nákupný záujem bez známok prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcia týždňa – Micron Technology (18.12.2025)
Airbus získal najväčšiu armádnu zákazku v Španielsku – 100 nových vrtuľníkov
CarMax sklamal výsledkami predaja jazdených áut, akcie pokračujú v poklese
Reštrukturalizácia dlhu Altice odhalila krehkosť úverových záruk, varuje Moody’s
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.