Koniec Zillow? Google vstupuje na ďalší trh

Zillow Group je spoločnosť, ktorá prevádzkuje rozsiahle služby v oblasti predaja nehnuteľností a súvisiacich činností. Jej portfólio zahŕňa realitné sprostredkovanie, oceňovanie, hodnotenie úverovej spôsobilosti a komplexnú podporu pre inzerentov a dodávateľov. Firma bola jedným z hlavných víťazov špekulatívneho boomu na realitnom trhu v roku 2020.
Spoločnosť však stratila viac než 55 % zo svojho maxima a len v dnešnej obchodnej seanse klesla o 10 %. Trh s nehnuteľnosťami v USA už niekoľko štvrťrokov ochladzuje, čo ovplyvňuje ocenenie firiem v tomto sektore. Dnešný pokles je však spojený s nástupom konkurencie.
Za normálnych okolností by bolo mimoriadne náročné ohroziť pozíciu Zillow ako lídra – vzhľadom na jej trhový podiel, značku a efekt rozsahu. Tentoraz sa však Zillow ocitla v hľadáčiku najhoršieho možného súpera – Googlu. Spoločnosť Alphabet oznámila, že testuje vlastnú platformu na predaj a prehliadanie nehnuteľností, ktorá – podľa opisu funkcií a princípov fungovania – predstavuje priamu konkurenciu pre Zillow.
Služba zatiaľ nemá ani názov, no hrozba je už teraz obrovská. Vzhľadom na úspechy Googlu na iných trhoch všetko nasvedčuje tomu, že bude nezastaviteľný. A v tomto konkrétnom prípade by potenciálnou obeťou mohla byť práve Zillow. Google má prístup k dátam, infraštruktúre, kapitálu aj talentom, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú možnosti Zillow.
Ak Zillow neuskutoční radikálnu reformu svojho obchodného modelu, aby sa prispôsobila ambíciám Googlu, alebo ak sa Google nerozhodne z tohto trhu ustúpiť, môže ísť o začiatok konca tejto platformy.
Z.US (D1)
Zdroj: xStation5
