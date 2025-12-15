US OPEN: Mierny optimizmus na začiatku týždňa

-
USA a Nvidia – Čína odhaľuje pákovú stratégiu
Veľké objednávky H200
Intel kupuje AI start-up
Tvorcovia vysávačov Roomba skrachovali
Ťažiari zlata profitujú z vyšších cien
The first session of the week on Wall Street opens with a moderately positive sentiment. All contracts on the main indices of the American stock exchange are recording increases around 0.4%.
Nvidia and China are once again in the spotlight. During Friday's negotiations, the Chinese delegation reportedly indicated to the USA that Nvidia chips are not the bargaining chip that the USA thinks they are. According to Bloomberg Tech sources, the Chinese prefer to continue investing in their own products rather than relying on ready-made solutions that the USA will use against them at the slightest opportunity.
Macroeconomic data:
- The NY Empire Index showed a decline of -3.9, noticeably below expectations of 9.6.
- Later in the day, investors can expect speeches from FOMC members - Williams and Miran.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Ocenenie technologického indexu naďalej realizuje formáciu RGR. Dnešná seansa je ďalším pokusom o jej negáciu. Kľúčová úroveň pre kupujúcich je 26 000 bodov a FIBO 23,6. Tieto hladiny musia byť prekonané, aby došlo k zneplatneniu formácie. Naopak predajcovia musia stlačiť cenu minimálne k úrovni línie výstrihu – približne 24 200 bodov, aby mali nádej na naplnenie formácie.
Firemné správy:
-
Adobe (ADB.US) – Investičná firma zverejnila sériu negatívnych odporúčaní pre IT služby, vrátane Adobe, ktoré dnes stráca približne 1 %.
-
Immunome (IMNM.US) – Biotechnologická firma zverejnila pozitívne výsledky klinických štúdií pre jeden zo svojich potenciálnych produktov. Ocenenie rastie o viac ako 20 %.
-
iRobot (IRBT.US) – Výrobca robotov vrátane ikonickej Roomby oznámil bankrot. Akcie padajú približne o 70 %.
-
Anglogold (AU.US) – Ťažiari zlata pokračujú v raste na vlne dopytu po drahých kovoch. Spoločnosť posilňuje o viac ako 2 %.
-
Texas Instruments (TXN.US) – Spoločnosť zameraná na výrobu špecializovaných polovodičov a analógovej elektroniky stráca približne 2 %. Pokles súvisí s negatívnym odporúčaním investičnej banky, ktorá označila firmu za málo atraktívnu v kontexte AI dopytu.
-
Nvidia (NVDA.US) – Výrobca AI softvéru a komponentov čiastočne zotavuje straty zo zlyhaných piatkových rokovaní.
Čínske spoločnosti zadali veľké objednávky na exportnú verziu čipov H20, teda H200.
Akcie Nvidia rastú o cca 1 %, hoci transakcia stále čaká na schválenie z čínskej strany.
-
Intel (INTC.US) – Výrobca procesorov kúpil AI start-up SambaNova Systems za 1,6 miliardy USD. Akcie rastú približne o 1 %.
