Akcie Ocado prudko padajú po tom, čo Kroger naznačuje zmenu stratégie robotizovaných skladov

Akcie spoločnosti Ocado dnes zaznamenali prudký pokles — asi o 13 % — po tom, čo jej americký partner Kroger oznámil, že prehodnocuje svoje investície do automatizovaných skladov. Toto oznámenie vyvolalo obavy medzi investormi o budúcej roli Ocado v Krogerovej stratégii.
Čo Kroger uviedol
Dočasný výkonný riaditeľ Krogeru, Ron Sargent, povedal, že spoločnosť vykonáva dôkladnú analýzu každého zariadenia zvlášť („site-by-site“) v rámci svojej siete automatizovaných výdajní (fulfilment centra). Tento krok je súčasťou širšej kontroly e-commerce operácií s cieľom zvýšiť efektivitu. Sargent naznačil, že Kroger by mohol viac staviť na využitie existujúcich predajní pre doručovanie objednávok online namiesto rozsiahlej výstavby nových robotických centier.
Dôsledky pre Ocado
Ocado je pre Kroger kľúčovým technologickým partnerom od roku 2018, kedy sa uzavrela dohoda o výstavbe až 20 zákazníckych fulfilment centier (CFCs) v USA. Doteraz bolo spustených osem lokalít, ďalšie dve by mali byť otvorené začiatkom roku 2026.
Investori sa obávajú, že ak Kroger obmedzí alebo spomalí výstavbu týchto automatizovaných centier, Ocado môže zaznamenať oslabenie rastu tržieb v jednom zo svojich najdôležitejších trhov. Existuje aj neistota ohľadom exkluzivity partnerstva, ktorá je závislá na výkonnostných cieľoch.
Reakcia trhu a výhľad
Trh reagoval rýchlo. Akcie Ocado klesli o 13 %, čím sa prehĺbili ročné straty na približne 18 %. Zdroj: xStation5
Ocado však trvá na tom, že zostáva optimistické ohľadom spolupráce s Krogerom, zdôrazňujúc pokroky v nasadzovaní technológií a práci tímu „Partner Success“. Mnohí analytici však považujú Krogerovo vyjadrenie za varovný signál, že budúci rozvoj nových robotických fulfilment centier môže byť pomalší, než sa predpokladalo.
