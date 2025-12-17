Akcie Oracle klesajú o 6 % pre obavy z finančných problémov 🔎

Ambiciózny projekt dátového centra Oracle v hodnote 10 miliárd USD v Michigane sa ocitol v neistote po tom, čo sa zrútili rokovania o financovaní s kľúčovým partnerom Blue Owl Capital. Ide o vážnu ranu pre spoločnosť, ktorá je už teraz pod tlakom kvôli rýchlo rastúcim kapitálovým potrebám. Blue Owl — ktorý financoval najväčšie dátové centrá Oracle v USA — odstúpil po tom, ako veritelia požadovali prísnejšie podmienky prenájmov a dlhu v súvislosti s meškaniami projektu, rastúcim zadlžením Oracle a slabnúcim záujmom o hyperscale AI investície.
Oracle tvrdí, že developerský partner už našiel nového investora a rokovania pokračujú podľa plánu, no neúspešné vyjednávania odhaľujú rastúce pochybnosti o tempe a ziskovosti expanzie AI infraštruktúry.
Reakcia trhu bola okamžitá a bolestivá. Akcie Oracle sú pod predajným tlakom od polovice septembra. Najnovšie kvartálne výsledky sklamali, a od maxima akcia klesla takmer o 50 %. Na úplné vymazanie „AI rally“ by musela klesnúť ešte približne o 35 %.
Finančná situácia Oracle:
-
Skľučujúce tržby: V 2. kvartáli fiškálneho roka 2026 dosiahol Oracle tržby 16,06 mld. USD (+14 % r/r), čo je pod očakávaniami 16,2 mld. USD. Upravený zisk na akciu (EPS) bol 2,26 USD, vysoko nad odhadom 1,64 USD, vďaka jednorazovým výnosom (napr. predaj akcií Ampere).
-
Rekordný RPO backlog — potenciál, ale vzdialený: Zakázkový backlog (RPO) dosiahol 528 miliárd USD (+438 % r/r), vrátane kontraktov s OpenAI, Nvidia a Meta. Hoci to poukazuje na obrovský rastový potenciál, trh sa obáva, že výnosy z týchto zmlúv sú časovo vzdialené.
-
Rastúci CAPEX a dlh — zvyšujúce sa riziko: Oracle navýšil kapitálové výdavky na približne 35 miliárd USD pre dátové centrá a AI GPU clustre, pričom celkový dlh sa odhaduje na 115–120 miliárd USD. Trh sa čoraz viac obáva rozsahu týchto investícií a ich dopadu na bilanciu. Budúca výkonnosť bude závisieť od toho, ako rýchlo sa tieto investície premenia na výnosy a cash flow.
Dlh dosiahol rekordné úrovne, zatiaľ čo hotovostné rezervy naďalej klesajú. Rozširujúca sa priepasť medzi rastúcim dlhom a klesajúcou hotovosťou naznačuje rýchle spaľovanie kapitálu a rastúci tlak na likviditu v dôsledku rozsiahlych AI investícií. Rastúca zadlženosť zároveň zvyšuje citlivosť Oracle na kolísanie nákladov na financovanie.
ROIC sa približuje k úrovni WACC, čo signalizuje klesajúcu schopnosť vytvárať hodnotu prostredníctvom nových AI investícií. Rast EBITDA nestačí na rastúce náklady kapitálu, čo zvyšuje tlak na ziskovosť a bilanciu. Znižujúci sa rozdiel medzi ROIC a WACC poukazuje na eróziu kapitálovej efektívnosti a rastúce riziko, že expanzia infraštruktúry sa stane záťažou namiesto motoru zisku.
Oracle (D1)
Dnešný výpredaj pokračuje v prudkej zmene sentimentu okolo AI – od eufórie, ktorá krátko vyniesla akciu na 348 USD a Larryho Ellisona na vrchol svetového rebríčka boháčov, až po narastajúce obavy investorov z meškaní, finančnej páky a otázky, či viacmiliardová expanzia dátových centier dokáže dostatočne rýchlo prinášať výnosy. Chaos okolo financovania michiganského projektu tieto obavy zosobnil a urýchlil prechod trhu od „AI nadšenia“ k opatrnejšiemu a skeptickejšiemu prístupu.
